“MMA – Meu Melhor Amigo” traz Marcos Mion como protagonista

“MMA – Meu Melhor Amigo” estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 16 de janeiro, com Marcos Mion como protagonista no cinema pela primeira vez.

O filme acompanha Max Machadada (Marcos Mion), considerado o maior campeão de MMA do mundo, que enfrenta o declínio de sua carreira, enquanto se recupera de uma lesão séria no ombro que o mantém afastado do ringue há alguns anos. Nesse período, ele recebe a notícia de que é pai de um menino autista de 8 anos, e então descobre que precisa enfrentar vários desafios: compreender seu filho, conquistar seu carinho, ressignificar seus valores e se preparar para a maior luta da carreira, a sua última chance de uma grande volta.

Também fazem parte do elenco Antonio Fagundes, Andréia Horta, Guilherme Tavares, Hoji Fortuna, Laura Luz, Augusto Madeira, Vanessa Giacomo, Lucio Mauro Filho, Welder Rodrigues, Mario Yamasaki, Ricardo Ripa, Marjorie Gerardi, Raimundo Moura, Thiago Voltolini, Reeh Augusto, Rodrigo Viegas, Matheus Ramos, Bruno Chipotle e Alex Junius.

“MMA – Meu Melhor Amigo” é produzido pela Formata Produções e Conteúdo, com coprodução da Star Original Productions e Globo Filmes. O filme tem direção de José Alvarenga Jr, produção de Daniela Busoli e Leonardo Lessa Lopes, com ideia original de Marcos Mion e roteiro de Paulo Cursino e Marcos Mion.