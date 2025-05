Terminam as filmagens de “Álibi”, nova comédia com Leandro Hassum e Maurício Destri

Foto: Letícia Isnard, Leandro Hassum, Giulia Buscacio, Maurício Destri e Miá Mello © Vantoen Pereira Jr.

As filmagens de “Álibi”, nova comédia nacional, foram finalizadas no Rio de Janeiro. O filme reúne grandes nomes do humor brasileiro, como Leandro Hassum, Miá Mello, Fernanda Freitas, Maurício Destri e Letícia Isnard. Com distribuição da Imagem Filmes, o longa é dirigido por Felipe Joffily e tem Tatiana Poggi e Maurício Farias como produtores executivos.

A narrativa acompanha Greg (Maurício Destri), um jovem carioca dono da empresa “Álibi”, especializada em criar desculpas e situações falsas para ajudar seus clientes a escapar de enrascadas. Tudo vai bem até Greg reencontrar Alice (Giullia Buscacio), sua paixão de infância. Promotora de justiça e engajada no combate às fake news, ela não tem ideia da verdadeira profissão de Greg e acredita que ele é um respeitável ginecologista.

O clima de romance entre o casal logo é ameaçado, quando Greg descobre que os pais de Alice, Jorge (Leandro Hassum) e Ana (Letícia Isnard), são seus próprios clientes. Em um final de semana que prometia ser de aproximação familiar, uma sequência de mal-entendidos ameaça desmoronar não apenas os relacionamentos, mas também o império de mentiras criado por Greg. Para manter sua fachada e proteger os segredos dos sogros, ele precisará usar toda a criatividade e improviso da Álibi.