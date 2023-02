Programa do Projeto Paradiso anuncia mais de R$ 650 mil em incentivos para o audiovisual em 2023

O Projeto Paradiso, por meio da iniciativa Brasil no Mundo, começa o ano com o anúncio de boas notícias para o mercado audiovisual nacional: em 2023, estão previstos 24 apoios para longas-metragens e séries de ficção nacionais em grandes festivais e mercados pelo mundo. Os incentivos variam entre R$ 7 mil e R$ 50 mil reais que, totalizados, somam mais de R$ 650 mil reais em investimentos para prestigiar produtores e diretores de conteúdos brasileiros.

Estão previstos apoios para longas e séries de ficção selecionados em grandes festivais e mercados, como Festival de Cannes, Berlinale, Festival de Roterdã, Sundance, Veneza, Locarno e San Sebastian. Voltaram à lista de eventos apoiados os festivais de Guadalajara, Annecy, Biarritz, Toronto e Ventana Sur, na Argentina. Como novidade, em 2023, o Projeto Paradiso buscou expandir sua atuação no mercado americano, europeu e asiático, com os eventos: When East Meets West, Cinelatino, Festival de Jeonju, Tribeca Film Festival e Iber Séries e Platino Indústria. Ainda incluiu, pela primeira vez, apoio a dois festivais temáticos: o Festival Internacional de Cinema LGBTQ+ de São Francisco e o Festival de Cinema de Sitges, na Catalunha, voltado para projetos de gênero.

Em 2022, o Projeto Paradiso apoiou 25 filmes e projetos em mais de 17 festivais e mercados, além de oferecer quatro Prêmios WIP Paradiso de US$ 10 mil, voltados para finalização e internacionalização das obras. Entre as produções beneficiadas estão “Marte Um”, de Gabriel Martins (Sundance, Cinélatino, corrida para seleção no Oscar de filme estrangeiro); “Carvão”, de Carolina Markowicz (Cinélatino, Toronto); “Fogaréu”, de Flávia Neves (Festival de Berlim e de Guadalajara) e “Regra 34”, de Júlia Murat (Locarno). Para mais informações sobre os incentivos de 2023, basta acessar o site do Projeto Paradiso, reforçando que os prêmios e apoios anunciados podem, em qualquer circunstância, ser alterados pelo Projeto Paradiso, adicionando ou excluindo projetos ao longo do ano.