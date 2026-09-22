Festival Cine Inclusão 60+ promove debate com cineastas pioneiras

A 6ª edição do Festival Cine Inclusão 60+ em Foco promove, em 26 de setembro, às 16h, no Museu Lasar Segall, em São Paulo, um painel gratuito com as cineastas Tata Amaral, Tizuka Yamasaki e Adélia Sampaio, conhecida como a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem de ficção no país. A mediação do evento ficará por conta de Debora Ivanov. Uma parceria com o Instituto + Mulheres, que luta por uma maior presença feminina na liderança do audiovisual brasileiro, o fórum é uma das iniciativas especiais desta edição do festival e debaterá o tema Brasil 60+ sob a Ótica das Mulheres do Audiovisual.

Além do evento, o festival ainda conta com a exibição de 21 filmes e mais ações do tipo nas cidades de São Paulo, Campinas e Santos (local que integra o festival pela primeira vez). As produções selecionadas para esta edição serão apresentadas ao público na abertura do evento, na Mostra 60+ em Ação, na Mostra Internacional e na Mostra Competitiva Nacional, que tem curadoria assinada por Helena Ignez, Jorge Bodanzky e Luiz Carlos Merten.

Em sintonia com a premissa do festival, o fórum Brasil 60+ sob a Ótica das Mulheres do Audiovisual busca promover um debate acerca do envelhecimento e da representatividade dessa parcela da população na arte e, especialmente, no cinema. A conversa reunirá Amaral, Yamasaki e Sampaio, que iniciaram suas carreiras entre as décadas de 1960 e 1980, quando a presença feminina era ainda mais escassa no meio audiovisual, para abordar o tópico também através da lente da questão de gênero.

As cineastas ainda irão debater temas amplos como longevidade, mercado, permanência profissional e disputa por novas imagens diante do atual crescimento da população 60+ no país. Partindo dessa premissa, o painel abordará os efeitos desse cenário, como o surgimento de novos públicos, demandas e oportunidades, além de novos impasses no modo de se produzir e representar o envelhecimento nas telas.