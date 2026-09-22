HBO Max anuncia elenco protagonista da série inspirada na Democracia Corinthiana

Foto: Alessandra Negrini, Davi Araujo, Guthierry Sotero, Humberto Carrão, Marco Ricca e Pedro Lamin integram o elenco da nova produção original da HBO © Renato Nascimento

A HBO Max anunciou os primeiros nomes do elenco de sua nova série original inspirada na Democracia Corinthiana, movimento inédito no futebol mundial que marcou o esporte e a democracia brasileira. Pedro Lamin, Guthierry Sotero, Humberto Carrão, Davi Araujo, Marco Ricca e Alessandra Negrini darão vida a personagens centrais de uma história que combina futebol, política, liberdade e os conflitos de um país ainda sob a ditadura militar.

Produzida pela Maria Farinha Filmes, a série terá oito episódios e acompanhará a trajetória de jogadores e dirigentes do Corinthians que transformaram o clube em um espaço de participação e tomada de decisões coletivas. Como figuras centrais desse movimento estão Sócrates, Wladimir, Casagrande e Adilson Monteiro Alves, enquanto, nos bastidores, a disputa pelo poder coloca o grupo em confronto com aqueles que defendem a manutenção das estruturas tradicionais do clube.

Pedro Lamin interpreta Sócrates Brasileiro, craque internacionalmente reconhecido e celebrado como um dos protagonistas desse movimento, tornando-se um símbolo da Democracia Corinthiana; Guthierry Sotero vive Wladimir Rodrigues dos Santos, conhecido como o capitão da Democracia Corinthiana, um dos principais idealizadores e grande liderança do movimento; Davi Araujo dá vida a Walter Casagrande, novo talento revelado pelo projeto, um dos personagens centrais da história: o atacante recém-chegado ao clube na época, que serviu de elo entre o futebol e a contracultura; Humberto Carrão interpreta Adilson Monteiro Alves, diretor do clube, peça fundamental para transformar as ideias dos jogadores em realidade e promover decisões coletivas no clube; Marco Ricca interpreta Vicente Matheus, dirigente histórico do Corinthians associado à ala mais tradicional do clube e às forças de oposição à Democracia Corinthiana; e Alessandra Negrini interpreta Marlene Matheus, parceira de Vicente Matheus também na política do clube, que mais tarde se tornaria a primeira mulher a presidir um grande clube do futebol brasileiro.

Inspirada em acontecimentos reais e com elementos ficcionalizados, a série retrata uma geração que começava a questionar estruturas de poder e a imaginar novas formas de viver em sociedade. Mais do que uma história sobre futebol, a produção acompanha personagens que, em meio às estruturas rígidas da ditadura militar, reinventaram formas de jogar, amar, liderar e pertencer. Ao encontrar no esporte um espaço para expressar seus desejos de liberdade, transformação e democracia, mostraram também que uma nova forma de se organizar podia trazer resultados dentro de campo.

Criada por Moara Passoni, a série tem direção geral de Aly Muritiba. Completam o time de direção Passoni e Maria Farkas. Passoni também assina como uma das produtoras executivas e roteirista-chefe, com cocriação do roteirista David Barker. Na Maria Farinha Filmes, a produção é de Mariana Oliva, Ana Lúcia Villela, Estela Renner, Luana Lobo e Marcos Nisti. Pela Warner Bros. Discovery, a produção executiva fica a cargo de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda.