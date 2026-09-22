Comédia “Marido de Aluguel”, de Paulo Fontenelle, estreia nos cinemas

Uma família à beira do caos, uma mansão cheia de problemas e um homem contratado para resolver tudo, mas que acaba se tornando o centro de uma grande confusão. Essa é a premissa de “Marido de Aluguel”, nova comédia brasileira dirigida por Paulo Fontenelle, que chega aos cinemas de todo o país em 24 de setembro, com distribuição da Imagem Filmes. Com Maurício Manfrini no papel principal ao lado de Mariana Xavier, Alexandre Lino e Danilo Moura, o longa apresenta uma história marcada por situações absurdas, personagens divertidos e muito humor físico.

No filme, Alice vê sua vida virar de cabeça para baixo depois que o ex-marido é preso por desvio de dinheiro. Sem os recursos de antes, ela precisa encontrar uma maneira de manter a grande mansão onde vive com a filha, Maria, e o amigo Agenor. É quando decide contratar um marido de aluguel para ajudá-la com os problemas da casa. O que parecia uma solução simples, rapidamente sai do controle. A confusão fica ainda maior quando o pai de Maria foge da cadeia e invade a mansão para sequestrar a filha. A partir daí, a família se vê presa em uma sucessão de acontecimentos inesperados, em uma tentativa desesperada de impedir que seus problemas se tornem ainda maiores.

Inspirado no humor dos grandes clássicos da comédia, “Marido de Aluguel” aposta na combinação de personagens com personalidades muito diferentes, situações cotidianas levadas ao extremo e uma sequência de desencontros que transforma pequenos problemas em grandes confusões.