Projeto audiovisual promove ciclo gratuito de formação para pessoas LGBTQIAPN+ no Centro-Oeste

Pessoas LGBTQIAPN+ interessadas em cinema, audiovisual, teatro, música e produção cultural poderão participar gratuitamente do Quem (Re)Existe na Cena, ciclo de cinco oficinas, que serão realizadas entre 6 de outubro e 14 de novembro, com atividades online e uma oficina presencial em Goiânia (GO). Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro, via formulário.

A programação integra o projeto Capim-Navalha, iniciativa audiovisual que investiga corpos, territórios e experiências LGBTQIAPN+ no Centro-Oeste. As atividades abordam desde a criação de narrativas dissidentes e elaboração de projetos para editais até produção cultural, multiartisticidade e cultura Ballroom.

Entre os nomes que participam da programação estão o cineasta Michel Queiroz, o produtor cultural Júlio Abreu, o produtor audiovisual Rafael Freire e a artista multidisciplinar e cineasta mato-grossense Luisa Lamar.

A programação se encerrará no sábado, dia 14 de novembro, com a oficina presencial Ballroom por Eras — História, Cultura e Prática de Vogue Performance + Commentator, no Coletivo Centopeia, no Setor Sul, em Goiânia. A ação formativa acontecerá das 14 às 17 horas.

O ciclo também prepara o terreno para a exibição presencial, em Goiânia, de “Capim-Navalha: Luz à Lamar”, prevista para novembro.

O projeto é uma realização da Nativo Filmes, contemplado pelo Edital de Produção de Longa-Metragem Documentário da Lei Paulo Gustavo do Estado de Goiás, com recursos da Lei Paulo Gustavo.