Documentário que registra os quatro últimos anos de Sérgio Britto estreia no Canal Brasil

Imagens inéditas dos últimos quatro anos de vida do ator e diretor Sérgio Britto são registradas no documentário “A Última Gravação”, que estreia nesta quinta, 24 de setembro, às 20h, no Canal Brasil. Dirigido por Isabel Cavalcanti e Célia Freitas, o filme mostra relatos impactantes da trajetória do ator, dentro e fora dos palcos, os últimos momentos de uma vida que se confunde com a história do teatro brasileiro.

O documentário revela como o artista, aos 87 anos, aceitou o desafio de atuar em uma montagem dirigida por Isabel Cavalcanti, com texto de Samuel Beckett — “A Última gravação de Krapp” e “Ato sem Palavras” — , trabalho que lhe rendeu a premiação mais importante de sua carreira, o Prêmio Shell de Teatro, em 2009.

“A Última Gravação” foi exibido na Mostra Première Brasil Itinerários Únicos, no Festival do Rio, em 2019. A partir do dia 24 de setembro, o documentário também estará disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video).