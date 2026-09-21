Chegaram ao fim as filmagens de “O Zelador”, dirigido por Pedro Antonio

Foto: Gregório Duvivier, Matheus Nachtergaele, Débora Duarte e Ana Lúcia Torre © Luca Meola

Chegaram ao fim, no Rio de Janeiro, as filmagens de “O Zelador”, longa-metragem dirigido por Pedro Antonio (“Um Tio Quase Perfeito” e “Tô Ryca”) e roteirizado por Fil Braz (trilogia “Minha Mãe é uma Peça”).

Adaptação brasileira da série argentina “Meu Querido Zelador”, disponível no Disney+, o filme traz Matheus Nachtergaele como Eliseu, zelador do Edifício Buenos Aires, condomínio da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde trabalha há quase 30 anos. Do outro lado dos corredores, Gregório Duvivier interpreta Santi, o novo síndico do prédio, que chega disposto a transformar completamente o lugar.

A tranquilidade de Eliseu começa a mudar quando os planos de modernização de Santi colocam em risco justamente o espaço que ele conhece como ninguém. A ideia do novo síndico é transformar a casa do zelador em um rooftop gourmet com área de piscina. Para impedir que isso aconteça, Eliseu coloca em prática uma vantagem que acumulou ao longo de quase três décadas: conhecer todos os segredos dos moradores.

Além da dupla protagonista, o elenco de “O Zelador” reúne também Ana Lúcia Torre, Débora Duarte, Vera Fischer, Betty Gofman, Thati Lopes, George Sauma, Jéssica Córes, Mouhamed Harfouch, Bárbara Colen, Roney Villela, Álamo Facó, Wilson Rabelo, Gi Fernandes, Vitor Valle e Samuel Valladares, que dão vida aos moradores do Edifício Buenos Aires.

E é a partir desse conflito que os demais moradores entram em cena, cada um com suas próprias particularidades, interesses e contradições. Duas irmãs de personalidades opostas, um casal que tenta conciliar seus ideais com os próprios privilégios e uma artista plástica de personalidade marcante estão entre as figuras que fazem do condomínio um espaço de convivência, disputas e situações bem conhecidas de quem divide paredes, elevadores e assembleias.