Novo longa da O2 Filmes, dirigido por Iberê Carvalho, está sendo filmado em Brasília

Foto © Luciana Melo

“O Menino que Não Existiu”, protagonizado por Ruan Vitor Vaqueirinho, em sua estreia no cinema, está em filmagem em Brasília (DF).

O filme é dirigido por Iberê Carvalho, com criação e roteiro de Gabriel Quadros, produzido por Andrea Barata Ribeiro, com coprodução de Wellington Pingo.

O elenco reúne ainda Thainá Duarte e Tânia Maria, além de João D’Souza, Giovanni Venturini, Luiz Bertazzo, Murilo Grossi, Isi Marques, Vilma Melo e André Deca.

“O Menino que Não Existiu”, com produção da O2 Filmes e distribuição da O2 Play, acompanha a jornada de um menino em situação de rua que encontra na música e na arte uma forma de afirmar sua existência em um mundo que insiste em torná-lo invisível.

Conhecido pelo talento na música, Ruan Vitor, o “Vaqueirinho”, conquistou milhões de seguidores nas redes sociais compartilhando vídeos de forró e piseiro desde pequeno. Ao longo de sua trajetória, já dividiu palco com nomes como João Gomes, Léo Santana e Mestrinho e, agora, amplia sua atuação artística ao assumir seu primeiro papel nas telas dos cinemas.