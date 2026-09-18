Mostra de Cinema Espanhol exibe cinco produções espanholas contemporâneas

A Mostra de Cinema Espanhol traz em sua programação cinco filmes notáveis da produção espanhola contemporânea, buscando fortalecer o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Espanha, exibindo obras premiadas e reconhecidas pela crítica internacional.

A mostra é realizada anualmente pela Embaixada da Espanha no Brasil. Este ano, a mostra apresenta uma seleção de cinco longas-metragens recentes premiados que têm o drama familiar como fio condutor: histórias atravessadas pela maternidade e pelo cuidado, pela memória e pela perda que propõem uma profunda reflexão sobre a complexidade dos vínculos humanos.

Em parceria com a Jalapão Filmes, a mostra está em cartaz em Palmas, no Tocantins. A programação ocorre no Cine Capivara, um equipamento cultural da Universidade Federal do Tocantins. Nesta edição, os filmes exibidos são “Surda”, de Eva Libertad, “Sou Nevenka”, de Icíar Bollaín, “Os Lampejos”, de Pilar Palomero, “Todos Sabem”, de Asghar Farhadi, (estrelado por Penélope Cruz e Javier Bardem) e “Fechar os Olhos” (foto), de Víctor Erice, considerado um dos grandes filmes recentes do cinema espanhol.

Esta edição destaca-se pela forte presença feminina por trás das câmeras: três das cinco obras são dirigidas por mulheres, Icíar Bollaín, Pilar Palomero e Eva Libertad, refletindo um momento histórico em que as cineastas espanholas vêm liderando os principais festivais e premiações nacionais e internacionais.

A programação será exibida até o dia 20 de setembro. Todas as sessões são gratuitas e acontecem às 18h15, no Cine Capivara.

Antes de chegar a Palmas, a Mostra de Cinema Espanhol já passou por Florianópolis, São Paulo, Aracaju e Belém. Depois da capital palmense, haverá sessões no Rio de Janeiro, São Luís, Curitiba e Viçosa, finalizando em Brasília, entre 8 e 11 de outubro.