CultSP Pro e Amazon MGM Studios promovem masterclass gratuita sobre aspectos jurídicos do audiovisual

O CultSP Pro – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e o Amazon MGM Studios promovem, no dia 25 de setembro, das 14h às 17h, a masterclass gratuita “Spoiler: seu filme precisa de um advogado”. A atividade acontece no auditório da ESPM Tech, na Vila Mariana, em São Paulo, e será conduzida pelo advogado Rodrigo Caetano, que lidera o departamento jurídico do Amazon MGM Studios no Brasil. Os ingressos estão disponíveis gratuitamente pela plataforma Sympla. O CultSP Pro é um programa gerido pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

A masterclass apresenta como o setor jurídico atua de forma estratégica para proteger uma obra audiovisual e contribuir para que uma produção chegue ao público com segurança. O encontro percorre as diferentes fases de um projeto, desde os contratos de direitos autorais durante a concepção da obra até os acordos relacionados à distribuição e ao período posterior ao lançamento.

Ao longo de três horas, Rodrigo Caetano aborda questões que fazem parte da rotina de cineastas, produtores e criadores, como proteção do orçamento, prevenção de problemas jurídicos e de imagem e organização dos processos necessários para a realização de uma obra. A proposta é mostrar, de maneira prática, como os aspectos legais podem ser incorporados ao desenvolvimento de filmes e outras produções audiovisuais desde suas etapas iniciais.

Especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-Rio, Rodrigo Caetano possui dez anos de experiência no mercado audiovisual. Há mais de seis anos, lidera o departamento jurídico do Amazon MGM Studios no Brasil, com atuação nas produções locais da empresa, incluindo séries, filmes e reality shows.

A realização da masterclass integra o termo de cooperação firmado entre a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do CultSP Pro, e o Amazon MGM Studios. A iniciativa busca ampliar o compartilhamento de conhecimento técnico e de experiências práticas com profissionais do setor audiovisual.

A parceria prevê uma agenda contínua de encontros ao longo do ano sobre diferentes etapas e áreas da produção audiovisual. Entre os temas contemplados estão roteiro para séries, filmes e documentários, business affairs, efeitos visuais e aspectos jurídicos relacionados ao desenvolvimento e à circulação de obras.

O Amazon MGM Studios é o braço de entretenimento da Amazon dedicado à produção e distribuição global de conteúdos para cinema e televisão. A cooperação com o CultSP Pro aproxima as ações de formação profissional das práticas e dos processos adotados no mercado audiovisual internacional.