Festival Internacional de Mulheres no Cinema está com inscrições abertas

A 4ª edição do FIM Cine – Festival Internacional de Mulheres no Cinema, que acontece de 5 a 19 de novembro, está com inscrições abertas até o dia 28 de setembro para suas mostras competitivas nacionais. O evento foi criado em 2018 pela produtora cultural Minom Pinho para valorizar e premiar a produção cinematográfica dirigida por mulheres e o protagonismo feminino em tela.

Para a mostra Documentário podem ser inscritos longas-metragens documentais dirigidos ou codirigidos por mulheres brasileiras, maiores de 18 anos. Serão aceitos filmes, inéditos ou não, com duração mínima de 70 minutos e finalizados entre outubro de 2023 e setembro de 2026.

As inscrições para a seleção da mostra Ficção estão abertas para longas-metragens de ficção ou animação, dirigidos ou codirigidos por mulheres brasileiras, maiores de 18 anos. Inéditos ou não, os longas devem ter duração mínima de 70 minutos e finalização entre outubro de 2023 e setembro de 2026.

Para a mostra 60+ O Fogo que Não se Apaga podem ser inscritos para a seleção do festival longas-metragens (70 minutos ou mais) ou telefilmes (50 minutos ou mais) nos gêneros ficção, documentário ou animação, exclusivamente dirigidos ou codirigidos por mulheres brasileiras, com 60 anos ou mais completos no momento da finalização da obra.

As inscrições são gratuitas e estão abertas no site www.fimcine.com.br para brasileiras, naturais ou naturalizadas, cis e transgênero, de todas as regiões do país.

O comitê de curadoria do FIM Cine selecionará cinco filmes entre os inscritos para cada uma das três mostras competitivas. Eles serão divulgados no mês de outubro. A comissão julgadora do festival elegerá as obras vencedoras em Documentário, Ficção e 60+ O Fogo que Não se Apaga. Cada uma delas receberá uma premiação no valor de R$ 4.000,00, destinada a sua realizadora.

O FIM é realizado pela Casa Redonda e correalizado pelo Sesc São Paulo. Tem patrocínio do Itaú, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Spcine, apoio institucional do Itaú Cultural Play, Projeto Paradiso, +Mulheres – Lideranças do Audiovisual Brasileiro e Embaixada da França.