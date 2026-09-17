“Feito Pipa”, de Allan Deberton, vai representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar

Foto © Jamille Queiroz

A Academia Brasileira de Cinema anunciou o longa-metragem que representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional, na 99ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, o Oscar 2027. “Feito Pipa”, de Allan Deberton, foi escolhido pela Comissão de Seleção, eleita pelos sócios, e inteiramente composta por membros da Academia Brasileira de Cinema.

A Comissão de Seleção deste ano é formada pelo diretor André Pellenz; a produtora Bárbara Cariry; a produtora Clélia Bessa (presidente da Comissão); a produtora Deborah Osborn; o diretor Guilherme Coelho; o produtor João Vieira Jr.; a produtora Juliana Vicente; a diretora Lô Politi; a produtora Kátia Adler; a atriz Maria Gal; o músico Plínio Profeta; o distribuidor Rodrigo Saturnino; a atriz Suzana Pires; a curadora Tatiana Carvalho Costa; e o diretor Walter Lima Junior.

“Feito Pipa” disputou com outras 14 produções, inscritas e habilitadas a concorrer à vaga e, na semana passada, passou para o segundo turno com outros cinco títulos: “100 Dias”, de Carlos Saldanha; “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai; “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo; “Nosso Segredo”, de Grace Passô; e “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins.

Longa-metragem mais premiado da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, “Feito Pipa”, de Allan Deberton, narra a história de Gugu (Yuri Gomes), um menino apaixonado por futebol e dança, que vive com a avó Dilma (Teca Pereira) no sertão cearense. Criado de maneira livre e afetuosa, ele se vê diante de um grande desafio quando precisa encarar a possibilidade de deixar a vida com a avó para morar com o pai, Batista (Lázaro Ramos).

O filme, que tem estreia nacional nos cinemas em 5 de novembro com distribuição da Paris Filmes, teve première mundial em fevereiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde conquistou o Urso de Cristal de Melhor Filme, concedido pelo Júri Jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus. No Festival de Cinema de Gramado, em agosto, o filme ganhou quatro Kikitos (Melhor Direção, Melhor Atriz para Teca Pereira, Melhor Ator Coadjuvante para Lázaro Ramos e Melhor Filme pelo Júri Popular), além de uma Menção Honrosa para Yuri Gomes.

“Feito Pipa” também participou do Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias (FICCI), na Colômbia, com Yuri Gomes conquistando Melhor Interpretação na mostra competitiva Cine de los Barrios; e do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México, sendo laureado com o Prêmio Maguey de Melhor Filme e o Prêmio Maguey de Melhor Interpretação para Teca Pereira e Yuri Gomes. A produção também será exibida no Giffoni Film Festival, na Itália; no Frameline, em São Francisco, nos Estados Unidos; e no Shanghai International Film Festival, na China.

Produzido pela Deberton Filmes e Biônica Filmes, “Feito Pipa” também traz no elenco Carlos Francisco (“O Agente Secreto”) e Georgina Castro (“O Céu de Suely”), além de apresentar as crianças Luan Vasconcelos, Beatriz Carwile, Nathyel Martins, Manuela Paulino, Pablo Vinícios e Enzo Uejo.

A cerimônia do Oscar será realizada no dia 14 de março de 2027.