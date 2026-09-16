“Fora do Roteiro”, documentário de Edu Felistoque, estreia na plataforma Aquarius

Foto © Aline Mariz

“Fora do Roteiro”, novo documentário original Aquarius, dirigido por Edu Felistoque, acompanha a trajetória do ator Marcelo Serrado, enquanto ele navega sua relação com a saúde mental e as experiências de ataque de pânico. O filme estreia com exclusividade na plataforma Aquarius, em 18 de setembro, depois de pré-estreias no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Marcelo Serrado coleciona personagens marcantes e atuações premiadas. Fora dos palcos e das telas, porém, conviveu com timidez, gagueira, ansiedade, inseguranças e episódios de pânico. Em “Fora do Roteiro”, ele revisita essa trajetória e expõe uma dimensão de sua vida que durante muito tempo permaneceu nos bastidores. O relato também já foi levado ao teatro, com o monólogo “Terapia”, atualmente em temporada pelo país, e à literatura, com o livro de mesmo nome, lançado em 1º de setembro, pela Editora Sextante.

No documentário, Serrado revisita a infância marcada pela timidez e pela gagueira, relembra como o teatro contribuiu para fortalecer sua autoestima e compartilha os aprendizados da convivência com o irmão autista. Também fala sobre a dualidade entre a segurança da performance nos palcos e os bastidores atravessados por momentos de ansiedade.

O filme acompanha Marcelo em uma jornada que revisita lugares, memórias e momentos importantes e delicados de sua trajetória. Diante da câmera, o artista se coloca como pessoa, disposto a falar de suas vulnerabilidades e de experiências que normalmente permaneceriam fora dos palcos e das telas. Além de trazer sua perspectiva, o documentário reúne especialistas de diferentes áreas da saúde que esclarecem dúvidas, apresentam dados sobre prevenção e tratamento e reforçam o papel do autoconhecimento no cuidado com a mente.