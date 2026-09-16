Fantastic:Brasil estreia durante o Festival do Rio e recebe inscrições

O Fantastic:Brasil, novo espaço de indústria dedicado ao cinema fantástico, realizará sua primeira edição entre os dias 2 e 7 de outubro, no Armazém da Utopia, durante o Festival do Rio.

O projeto nasce como uma plataforma de desenvolvimento, formação, pitching e circulação internacional para projetos de cinema fantástico, articulando uma rede de colaboração com o Fantastic Pavilion de Cannes, o Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha, o Festival do Rio, a FICCI Indústria, do Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, o #LINK – Encontro da Indústria Documental, realizado em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, e o Mórbido Film Fest, do México.

Em sua primeira edição, o Fantastic:Brasil será composto por três chamadas independentes, cada uma com um foco específico dentro do cinema fantástico latino-americano. O WomanInFan Brasil, programa criado pelo Festival de Sitges, dedicado a projetos de cinema fantástico dirigidos por mulheres brasileiras; MONSTRA – Fantastic Queer Lab, chamada dedicada a projetos queer de cinema fantástico de toda a América Latina, em parceria com o Mórbido Film Fest e sua seção #LGBTerror; e o #LINK Vertical, programa dedicado à criação, produção e circulação internacional de obras audiovisuais concebidas originalmente para o formato vertical 9:16. Sob o conceito True Dystopic, o programa aproxima o documentário de autor do cinema de gênero e utilizará territórios reais do Rio de Janeiro como cenário para imaginar futuros especulativos.

Cada chamada selecionará entre 4 e 6 projetos. As equipes selecionadas participarão de um laboratório de desenvolvimento e de sessões de pitch diante de profissionais da indústria.

Entre os tutores convidados estará Pablo Guisa Koestinger, fundador do Mórbido Film Fest e diretor executivo do Fantastic Pavilion do Marché du Film – Festival de Cannes.

O Fantastic:Brasil nasce com uma forte vocação internacional e com o objetivo de acompanhar os projetos desde a etapa de desenvolvimento até seu encontro com mercados, festivais, produtores e profissionais da indústria.

Como parte dessa rede, os projetos selecionados poderão ter acesso a oportunidades de apresentação e circulação em espaços parceiros, como o Fantastic Pavilion do Marché du Film de Cannes, a Fantastic Embassy do European Film Market de Berlim, a FICCI em Cartagena e o Mórbido Film Fest na Cidade do México.

Dessa forma, o Fantastic:Brasil propõe uma rota internacional de circulação que conecta Rio de Janeiro, Cartagena, Cidade do México, Berlim e Cannes.

As inscrições estão abertas até 27 de setembro, de acordo com o regulamento de cada chamada, que podem ser consultados em https://fantasticbrasil.org.