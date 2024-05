Com Giulia Benite e Vitor Figueiredo, “Morando com o Crush” estreia nesta quinta-feira

A comédia romântica “Morando com o Crush”, do diretor Hsu Chien (“Me Tira da Mira”, “Licença para Enlouquecer”), estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 23 de maio. Estrelado por Giulia Benite (“Turma da Mônica – Laços” e “Turma da Mônica – Lições”) e Vitor Figueiredo (em seu primeiro longa-metragem nos cinemas), o filme traz a história de Luana e Hugo, dois jovens que vivem as emoções da primeira paixão na adolescência. A produção é da Paris Entretenimento, com coprodução da Paramount Pictures e da Simba Content, apoio do Telecine e apoio institucional da Porto Alegre Film Commission. A distribuição é da Paris Filmes.

Luana (Giulia Benite) se apaixona à primeira vista por Hugo (Vitor Figueiredo), quando ele é transferido para sua escola, mas não tem coragem para investir no crush. Ela mora com o pai, Fábio (Marcos Pasquim), que desde que perdeu sua esposa não consegue engatar em nenhum relacionamento sério. Quando Hugo convida Luana para um date nas férias, parece que as coisas estão melhorando para ela. E a maré de azar no amor também dá sinais de ter acabado para Fábio, quando ele se apaixona por Antônia (Carina Sacchelli), sua colega de trabalho. Mas a nova namorada do pai de Luana também é… a mãe de Hugo. Quem assina o roteiro é Sylvio Gonçalves.

A vida de Luana e Hugo vira de cabeça para baixo, quando seus pais decidem aceitar uma proposta de emprego em uma nova cidade e eles vão todos morar juntos na mesma casa. Agora em uma nova cidade no interior, Luana e Hugo vão precisar aprender a conviver juntos e lidar com a nova dinâmica familiar, além de disfarçar os sentimentos que têm um pelo outro, já que o relacionamento dos pais acaba gerando uma situação delicada: agora eles são praticamente “irmãos”.