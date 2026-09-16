“Feito Pipa”, Allan Deberton, ganha distribuição na Europa e América Latina

“Feito Pipa”, novo longa do cineasta brasileiro Allan Deberton, amplia sua presença no mercado global com vendas internacionais pela M-Appeal e acordos de distribuição fechados na Dinamarca, Bélgica, Indonésia, Holanda, Espanha, Argentina e Colômbia. Vencedor do Urso de Cristal e do Grande Prêmio do Júri da Generation Kplus no Festival de Berlim, o filme já tem lançamento comercial confirmado nos cinemas também da Argentina e Colômbia, além de distribuidores definidos em mercados estratégicos da Europa e da Ásia.

O longa está entre os seis filmes habilitados pela Academia Brasileira de Cinema para disputar a escolha do representante do Brasil no Oscar 2027, na categoria de Melhor Filme Internacional. Em meio à expectativa pelo anúncio, “Feito Pipa” teve uma estreia antecipada em Quixadá, no Ceará, cidade onde o longa foi filmado, com sessões lotadas. A partir de 17 de setembro, o filme também terá sessões diárias em Juazeiro do Norte (CE), até 23 de setembro, como parte das exibições prévias realizadas antes de sua estreia nacional, marcada para 5 de novembro, com distribuição da Paris Filmes.

No 76º Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), na Alemanha, o longa recebeu o Urso de Cristal de Melhor Filme, concedido pelo Júri Jovem, e Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus, e também ficou entre os três finalistas do Teddy Award; no Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias (FICCI), na Colômbia, venceu como Melhor Interpretação para Yuri Gomes, na mostra competitiva Cine de los Barrios; e no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México, recebeu o Prêmio Maguey de Melhor Filme e Prêmio Maguey de Melhor Interpretação para Teca Pereira e Yuri Gomes.

No Brasil, “Feito Pipa” saiu da Première Brasileira no Festival de Gramado 2026 com quatro Kikitos: Melhor Direção, para Allan Deberton; Melhor Atriz, para Teca Pereira; Melhor Ator Coadjuvante, para Lázaro Ramos; e o Prêmio do Júri Popular.