“Morte e Vida Madalena”, de Guto Parente, chega aos cinemas

Nas palavras de Samuel Fuller, “o cinema é um campo de batalha”. Nas ideias de Guto Parente, esse filme de guerra pode ser uma comédia. Do encontro entre os absurdos de um set de filmagem e a paixão por criar, driblando as dificuldades, nasce “Morte e Vida Madalena”, novo longa do cineasta cearense, que estreia nos cinemas brasileiros em 17 de setembro, com distribuição da Embaúba Filmes.

Inspirado em situações reais vividas por Ticiana Augusto Lima, sócia e parceira criativa de Parente, o filme acompanha Madalena, uma produtora que precisa lidar com a morte recente do pai, o sumiço do diretor de seu próximo filme às vésperas do início das filmagens e uma gravidez de oito meses.

Para o papel principal, o cineasta convidou uma artista de múltiplas frentes, Noá Bonoba, atriz, roteirista, realizadora, preparadora de elenco, dramaturga, curadora e pesquisadora.

Entre luto e nascimento, precariedade e invenção, “Morte e Vida Madalena” encontra graça naquilo que poderia dar errado, e celebra quem, apesar de tudo, não desiste do que ama.