Com Christian Malheiros e Pietro Antonelli, “Preto no Branco” tem filmagens finalizadas no Rio de Janeiro

Foto: Christian Malheiros e Pietro Antonelli em cena do longa © Mariana Vianna

As filmagens de “Preto no Branco”, longa-metragem estrelado por Christian Malheiros (“Sintonia”, “Sócrates”) e Pietro Antonelli, chegaram ao fim no Rio de Janeiro na última semana. Dirigido por Caio César, o filme, que marca a estreia de Antonelli nos cinemas, aposta numa bem humorada troca de corpos para narrar o encontro entre dois jovens de origens sociais distintas. Com roteiro de Caio César, Taiani Mendes, Fernando Cabral e Roger Keesse, “Preto no Branco” é uma produção de Diogo Dahl, da Coqueirão Pictures, em coprodução com a Buena Vista International, Pulo do Gato Preto e H2O Produções, e realizado com a parceria da Riofilme, Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. A distribuição é da H2O Films.

Na trama, Douglas (Christian Malheiros) é um jovem negro de Nilópolis, periferia do Rio de Janeiro, que luta para salvar o NiloShow, centro cultural fundado por sua família e ameaçado pela especulação imobiliária. Frederico (Pietro Antonelli) é branco de classe alta e herdeiro da empresa Esquema, comandada por seu pai, o autoritário e poderoso Inácio (Paulo Tiefenthaler). Seu sonho é se tornar um rapper de sucesso, mas o pai o força a trabalhar na companhia da família. O caminho dos dois se cruza quando Douglas busca patrocínio da Esquema para manter o Nilo Show. Após um incidente misterioso, eles trocam de corpos e passam a viver a vida um do outro, o que muda completamente suas perspectivas sobre o abismo social que os separa. Ao assumir, inesperadamente, um lugar na empresa, Douglas passa a usar essa nova posição para tentar salvar o Nilo Show com o apoio de Frederico, que agora entende a importância do centro cultural para a comunidade.

O elenco conta ainda com Paulo Tiefenthaler, Heslaine Vieira, Jonathan Azevedo, Mary Sheyla, Arthur Ferreira, Fernanda Schneider, Dig Verardi, entre outros.

A partir da fórmula da troca de corpos, “Preto no Branco” constrói situações de humor que colocam em choque duas realidades opostas. O contraste racial e social aparece no cotidiano dos personagens, em encontros, deslocamentos e relações atravessadas por diferenças de tratamento, expectativas e privilégios, que se revelam a cada nova situação, a partir de uma perspectiva contemporânea e bem brasileira.

“Preto no Branco” tem produção executiva de Maria Fernanda Miguel e Renato Pimentel, produção associada de Sandro Rodrigues, Irina Neves e Plínio Profeta, direção de fotografia de Júlio Costantini, direção de arte de Alê Magalhães, figurino de Lena Santana e montagem de Lucílio Jota.