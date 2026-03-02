Rio2C divulga as atrações de sua 8ª edição

Foto: Adam Chase, produtor executivo e roteirista em 140 episódios de “Friends”

Em um cenário no qual a tecnologia cresce exponencialmente e a informação se multiplica em escala inédita, o grande diferencial passa a ser a capacidade de gerar significado. É nesse contexto que o Rio2C reafirma sua vocação de antecipar movimentos e provocar reflexões estratégicas sobre os rumos da indústria criativa — setor que responde por cerca de 3% do PIB global e emprega milhões de pessoas no mundo. Em 2026, sob o tema Code of Meaning (Código de Sentido), o principal encontro de criatividade da América Latina sugere a construção de um novo alfabeto. O evento propõe um convite para criadores, artistas, cientistas, comunicadores, educadores e líderes se perguntarem: por que e para quem criamos? Com patrocínio da Petrobras e do Governo Federal, a oitava edição do Rio2C acontece na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, de 26 a 31 de maio.

Os números da edição anterior ajudam a dimensionar a escala e o impacto que o evento alcançou ao longo dos últimos anos, além de evidenciar a consolidação do Rio2C como uma das principais plataformas da economia criativa no hemisfério sul. Mais de 55 mil pessoas circularam pelo evento, que reuniu 2.088 palestrantes e players, de 39 países, nos 21 palcos simultâneos e nas dinâmicas de mercado para gerar negócios. Ao todo, foram 66 marcas parceiras, 74 instituições de diferentes setores da indústria criativa, 16 consulados e embaixadas, 20 eventos paralelos, a apresentação de dois estudos inéditos e a distribuição de 5.579 ingressos gratuitos para 63 instituições sociais. Em 2026, o Rio2C dá continuidade a essa trajetória de crescimento, ampliando seu alcance e fortalecendo sua posição como plataforma de referência para o setor. Ao longo de seis dias, o evento mantém sua estrutura organizada em quatro grandes eixos — Summits (26 de maio), Conferência e Mercado (27 a 29) e Festivalia (30 e 31) — integrando pensamento estratégico, conteúdo, geração de negócios e experiências práticas.

A Conferência, realizada de quarta a sexta-feira, reúne uma programação distribuída em palcos temáticos que refletem a amplitude da economia criativa. O GlobalStage concentra os principais keynotes e debates multidisciplinares, enquanto o StoryVillage aprofunda a arte da narrativa em diferentes linguagens. A agenda se desdobra ainda em frentes dedicadas a audiovisual, música, ciência e comportamento, marcas e mídia, sustentabilidade, tecnologias emergentes, futuro do trabalho, educação, esporte e games, arte, design e arquitetura, inovação, entre outros.

Ao todo, o evento conta com 21 palcos multidisciplinares: GlobalStage, StoryVillage, Brainspace, House of Brands, Biodom, Future.U, Soundbeats, Soundbeats II, Soundbeats III, Screening Room, Arts&Crafts, Writer’s Room,SportsOn, BITS – Broadcast Innovation & Tech Show, Creator Square, além dos palcos exclusivos de Mercado. A descrição completa dos palcos e mais informações sobre toda a estrutura do evento estão disponíveis em www.rio2c.com.br.

Foro Ibero-Americano de Vice-Ministros e Altas Autoridades de Cultura

O Rio2C 2026 será, pela primeira vez, sede do Foro Ibero-Americano de Vice-Ministros e Altas Autoridades de Cultura, ampliando de forma inédita a presença institucional e o alcance internacional do evento.

Criado no âmbito da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), o foro é uma cooperação cultural e construção de políticas públicas voltadas às indústrias culturais e criativas. Sob a presidência pro tempore do Brasil, o grupo já reúne 13 países-membros sendo: Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Portugal, República Dominicana e Uruguai.

No Rio2C, o encontro ganha um ambiente desenhado para transformar articulação pública em conexão real com o ecossistema criativo. Estão previstas delegações oficiais, rodadas exclusivas e uma sala dedicada ao foro, criando um espaço estratégico para alinhamentos, cooperação regional e novas parcerias entre países ibero-americanos.

GlobalStage

Palco transversal do Rio2C, o GlobalStage conecta todos os setores da indústria criativa em painéis, keynotes e entrevistas. Com 1.350 lugares por sessão e camarotes exclusivos, é o espaço onde grandes trajetórias se transformam em reflexões sobre indústria, cultura e impacto social.

Entre os nomes confirmados, o norte-americano Adam Chase, produtor executivo e roteirista em 140 episódios de “Friends”, e Fábio Porchat, ator e criador do Porta dos Fundos, participam do painel “Laboratórios de Humor Universal”. Os dois conversam sobre os limites do humor na era das redes sociais e como as piadas atravessam culturas e conectam referências locais a audiências globais.

Roteirista e showrunner da série “A Imperatriz” (Netflix) e vencedora do Emmy Internacional de melhor série dramática, Katharina Eyssen abordará o poder das narrativas históricas para discutir identidade, gênero, poder e memória coletiva. A alemã também falará sobre os desafios criativos e éticos de retratar figuras históricas e construir personagens femininas complexas em contextos patriarcais.

Produtor executivo e roteirista da série “La Casa de Papel”, que foi sucesso em mais de 190 países, Javier Gómez Santander fala sobre transformar tensão dramática em engajamento coletivo e como estruturar personagens que se tornaram ícones pop. Mais do que um thriller, a série se tornou um símbolo cultural, provando que histórias fora do eixo tradicional podem conquistar o mundo, a identidade local pode gerar impacto global e a propriedade intelectual bem construída vira legado.

A plataforma Mundo da Música traz o fenômeno do forró piseiro João Gomes para uma entrevista exclusiva em que revisita sua trajetória e o impacto na indústria musical. Em outra mesa, Alcione e Iza se reúnem com a jornalista Aline Midlej para refletir sobre suas carreiras e os desafios encarados por duas diferentes gerações da música. Zeca Pagodinho e Regina Casé, por sua vez, juntam o talento e a verve inconfundível de cada um para uma conversa descontraída regada a muitos causos e situações que marcaram suas vidas.

Em mais um encontro de peso, Gastón Gorali, produtor e roteirista da série animada “Mafalda” (Netflix), e Daniel Rezende, diretor de adaptações como “Turma da Mônica: Laços”, conversam sobre os desafios de levar clássicos dos quadrinhos latino-americanos para o audiovisual contemporâneo, preservando a essência autoral, adaptando o humor gráfico e atualizando a linguagem para novas gerações e plataformas digitais.

StoryVillage

Com 450 lugares, o StoryVillage reforça a ideia de que tudo começa com uma boa história, com ênfase na arte da criação e da narrativa nos mais variados segmentos.

Entre os destaques desta edição está Tony Archibong, managing director do YouTube. Com mais de 15 anos de experiência em decisões estratégicas, o executivo é especialista em comportamentos de consumo, formatos narrativos e novos modelos de distribuição em plataformas como YouTube TV, YouTube Music & Podcasts, YouTube Kids.

Cada vez mais atuantes em todas as áreas do futebol, as mulheres vêm conquistando espaço não só dentro do campo, mas em cargos estratégicos de liderança. Uma delas é a paraguaia Monserrat Jiménez, diretora jurídica e secretária-geral adjunta da Conmebol, onde atua há dez anos e vem se destacando por impulsionar transparência, modernização administrativa e fortalecimento regulatório no futebol sul-americano.

À frente do Grupo Podpah, um dos maiores ecossistemas de entretenimento da internet no Brasil, com 27 milhões de seguidores em todas as redes sociais, Thiago Marques e Igor Cavalari, mais conhecidos como Mítico e Igão, falam sobre como canais como a Podpah TV, com 70 milhões de visualizações mensais, estruturam suas grades, criam formatos próprios e atuam para conquistar novas audiências.

Astrid Fontenelle acumula mais de 30 anos de carreira como jornalista, apresentadora e comunicadora em emissoras como MTV, Globo, GNT e Band, à frente de programas como Saia Justa e Chegadas e Partidas, tornando-se uma das vozes femininas mais influentes da mídia nacional. No painel ‘Trajetórias que inspiram’, Astrid será entrevistada por Mônica Martelli, Zeca Camargo, Jorge Espírito Santo e Gabriel Fontenelle, que se revezam para abordar aspectos das diversas fases da carreira da artista, às quais eles próprios estão ligados.

No comando de equipes no Lego Creative Play Lab, João Wilbert projeta o futuro do brincar para os próximos cinco a dez anos. O mineiro liderou o desenvolvimento das Smart Bricks — peças inteligentes que combinam imaginação e tecnologia — e passou pelo Google Creative Lab, onde atuou em projetos como NSynth Super, Google Jacquard e Project Bloks. Com passagens pelo MIT, pela Goldsmiths, University of London e pela FABRICA, ele reúne experiência internacional em criatividade, tecnologia e inovação. No Rio2C, ministra masterclass e workshop exclusivos, desenvolvidos especialmente para o evento.

A programação do palco recebe ainda Xamã, rapper e ator, vencedor do Grammy Latino 2024, que discute a narrativa da composição ao lado do curador e produtor musical Zé Ricardo, responsável por eventos como Rock in Rio e The Town. Outro destaque é o painel que reúne a cantora e compositora Luedji Luna, as rappers gêmeas Tasha & Tracie e o cantor e cineasta Rubel, aprofundando reflexões sobre os seus processos criativos.

Além da programação do GlobalStage e do StoryVillage, os demais palcos ampliam o alcance do evento com uma grade especializada e igualmente robusta, reunindo grandes nomes de diferentes segmentos da indústria criativa para debates transversais sobre perspectivas estratégicas para seus mercados.

Os palcos Writer’s Room, dedicado a roteiros, desenvolvimento e processos criativos e Screening Room, voltado às tendências do mercado audiovisual, produção, distribuição e financiamento, também reservam espaço para grandes nomes do setor. O primeiro recebe este ano o jornalista Caco Barcellos para revisitar sua trajetória e a escritora Thalita Rebouças para falar dos desafios de quem escreve em tempos de divisão da atenção com as multitelas e como isso afeta a experiência narrativa. Outro destaque é o diretor Wagner Assis, à frente de filmes como “Nosso Lar” (2020), “Kardec”(2019) e “Nosso Lar 2: Os Mensageiros” (2024), que discute como a fé tem sido capaz de reunir um público expressivo em títulos voltados para essa temática, a despeito da pluralidade de crenças.

No mesmo palco, o roteirista e diretor Esmir Filho (“Homem com H”, 2025) conversa com a atriz Marina Ruy Barbosa (que interpretou Suzane von Richtofen na série “Tremembé”, da Prime Video, 2025) sobre as responsabilidades na criação de cinebiografias, os dilemas éticos e artísticos e os delicados limites entre a fidelidade à realidade e a interpretação criativa. A jornalista e escritora Daniela Arbex, a jornalista Malu Gaspar, os atores e roteiristas do Porta dos Fundos, João Vicente e Daniel Belmonte, também diretor da série, são mais alguns destaques do Writer’s Room.

Já no Screening Room estarão nomes como Mônica Pimentel, VP de Conteúdos e Head de Talentos da Warner Bros Discovery, e Victor Machado, Head de TV & Films e Sports do YouTube. Os dois irão debater desafios e transformações do conteúdo ao vivo e as possibilidades de monetização e estratégias para ampliar o alcance ao integrar diferentes plataformas. Também estão confirmados neste palco Camila Guerreiro (Tele Tele), Camila Fremder (podcaster), Arturo Chavez (Delart Distribution) e Pablo Iraola (Ukbar Filmes).

Voltado à área técnica do audiovisual, o palco Bits (abreviação para Broadcast Innovation & Tech Show) aproxima os criadores de conteúdo e produtores das novas tecnologias. Utkarsh Gosain (Tata Communications, EUA) fala sobre IA na transmissão ao vivo, enquanto a diretora de fotografia Julia Equi (“Olhar Indiscreto”, Netflix) reflete sobre o futuro e os novos modelos de filmagem com a presença da IA. Já Gabriela Bilá, arquiteta e designer multimídia, traz ao Rio2C uma exposição imersiva sobre a adaptação dos seres humanos aos impactos tecnológicos nas cidades do futuro.

Um dos pilares estratégicos do evento, o eixo de Mercado movimenta centenas de milhões de reais a cada ano e fomenta de forma expressiva a indústria criativa brasileira ao realizar negócios e desenvolver conteúdos que impactam diretamente a cadeia produtiva, abrindo postos de trabalho e criando oportunidades para os setores audiovisual, editorial, musical e de soluções criativas.

As rodadas de negócios impulsionam a indústria com reuniões exclusivas para a apresentação de projetos aos maiores players globais, com a participação de mais de mil profissionais nesses encontros.

Nesta modalidade, produtores, realizadores, criadores, artistas e escritores defendem projetos em formato de pitching perante uma banca composta por importantes nomes do mercado, bem como uma plateia de compradores, investidores e executivos do mundo inteiro.

Entre as novidades do Mercado, a Premiação de Soluções Criativas (Mercado de Inovação) reconhece as melhores propostas nas diferentes verticais da economia criativa, frequentemente com incentivos financeiros, aceleração ou apoio estratégico, enquanto os prêmios de Melhor Pitching ampliam a visibilidade dos vencedores, fortalecendo conexões diretas com o mercado.

Toda a programação do Rio2C pode ser conferida em www.rio2c.com.