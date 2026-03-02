Festival de Cinema de Vitória abre inscrições para sua 33ª edição

O Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e a Galpão Produções abriram as inscrições de filmes para a realização da 33ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV), que acontece de 18 a 25 de julho, na cidade de Vitória.

Realizadores e realizadoras de todo o Brasil podem inscrever suas produções gratuitamente no site festivaldevitoria.com.br, até 3 de abril, às 17h59 (horário de Brasília). O resultado com obras selecionadas estará disponível no site do Festival de Cinema de Vitória em maio, sendo que esse prazo pode ser prorrogado a critério da organização.

Todo o processo de inscrições e envio de mídia acontece em formato on-line e gratuito. Serão aceitos somente os filmes enviados através de link pelo formulário oficial de inscrições. Podem se inscrever curtas e longas-metragens realizados a partir de 1º de janeiro de 2025, de diversos gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe. Os filmes devem ter duração máxima de 25 minutos (créditos inclusos) para curtas-metragens; e mínimo de 70 minutos para longas-metragens. O responsável deverá informar, no ato de sua inscrição, em campo próprio e disponível, um link para visualização completa e download na íntegra do filme, preferencialmente no Vimeo ou YouTube, e também a senha de acesso, quando necessário. Não serão aceitos links de transferência de arquivos, como WeTransfer, Dropbox, SendSpace, Google Drive ou qualquer outra ferramenta de alocação de dados que tenha prazo de expiração do link gerado. Não serão aceitas cópias em mídia física para a inscrição.

Só serão aceitos o máximo dois filmes por realizador(a) ou coletivo de realizadores, de forma que no caso de inscrições que ultrapassem este limite serão consideradas apenas as duas obras mais recentes.

Em caso de seleção, o filme obrigatoriamente deve apresentar ao festival no arquivo de exibição todos os elementos de acessibilidade: legendagem descritiva (LSE), audiodescrição e tradução em Libras.

O regulamento completo sobre o processo de inscrição pode ser acessado no site festivaldevitoria.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail inscricoes.33fcv@gmail.com.

Os filmes selecionados para o 33º Festival de Cinema de Vitória serão exibidos nas 11 mostras competitivas do evento. São elas: 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, 16ª Mostra Quatro Estações, 15ª Mostra Corsária, 15ª Mostra Foco Capixaba, 13ª Mostra Outros Olhares, 11ª Mostra Mulheres no Cinema, 11ª Mostra Cinema e Negritude, 10ª Mostra Nacional de Videoclipes, 9ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental e a 8ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico.