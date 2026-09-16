“Os Sertões”, clássico de Euclides da Cunha, ganha adaptação cinematográfica

“Os Sertões”, clássico de Euclides da Cunha sobre a emblemática Guerra de Canudos, irá ganhar uma adaptação cinematográfica. “Selvajaria”, das produtoras Matizar Filmes e Bubbles Project, é uma coprodução internacional entre Portugal, Brasil, França, Itália e Holanda, que terá a direção do cineasta Miguel Gomes (“Grand Tour”).

Atualmente em produção em Canudos, na Bahia, o filme retratará o conflito armado entre o Exército brasileiro e os camponeses comandados pelo líder religioso Antônio Conselheiro, como a obra original. Comprometida com a história da região, a produção envolve ao máximo a população local, tendo Grace Passô (“Nosso Segredo”) como a única atriz/ator profissional na voz da narradora.