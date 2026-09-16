Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia abre inscrições para as Rodadas de Negócios

O Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia chega à sua 4ª edição conectando realizadores de diferentes territórios e levando, sertões adentro, debates necessários para a construção de políticas públicas voltadas ao audiovisual do interior.

O evento acontecerá entre os dias 5 e 8 de novembro, às margens do Rio São Francisco, na cidade de Paulo Afonso, onde terá como anfitrião e parceiro o Festival de Cinema Sertões Inundados. Além disso, haverá atividades anteriores ao encontro presencial, a partir de outubro, no formato online.

Um dos destaques da programação é o retorno das Rodadas de Negócios, que já estão com inscrições abertas para quem deseja apresentar seus projetos audiovisuais a players do mercado, incluindo produtoras, distribuidoras, emissoras de TV e plataformas de streaming.

Interessadas em participar podem inscrever gratuitamente quantas propostas desejarem até o dia 27 de setembro, por meio do formulário disponível neste link ou no site oficial do 4º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia. As rodadas ocorrerão de forma online, no dia 3 de novembro.

Serão aceitos projetos de obras audiovisuais de autoria de realizadores atuantes e com endereço comprovado nos municípios do interior do estado da Bahia, nas fases de desenvolvimento, produção, finalização e distribuição. Os formatos elegíveis incluem longas-metragens, médias-metragens, curtas-metragens, séries, minisséries e interprogramas de ficção, documentário e animação.

Cada projeto poderá ser inscrito para até três players diferentes, levando-se em consideração o perfil de interesse de cada um deles. Ao todo, 25 players estão confirmados, incluindo grandes empresas da indústria audiovisual, como a Globo Comunicação e Participações S/A, Canal Futura, produtoras baianas como a Tem Dendê Produções, Ato3 Produções, entre outros.

A seleção dos projetos será feita pelos próprios players. Todos os demais detalhes do processo seletivo estão disponíveis no regulamento das Rodadas de Negócios. Dúvidas podem ser enviadas através do e-mail rodadas@forumavi.com.br.

O 4º Fórum Audiovisual dos Interiores tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. O evento é realizado pela Ato3 Produções, em parceria com o Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), por meio do programa Janela Indiscreta, e com o Festival de Cinema Sertões Inundados. O fórum conta ainda com apoio institucional da Associação do Setor Audiovisual do Sudoeste Baiano (SASB).

O tema escolhido para a edição deste ano – Plantar nas Estrelas – é uma referência ao filme homônimo do cineasta baiano Geraldo Sarno, grande realizador e pensador do cinema brasileiro, de origem sertaneja.