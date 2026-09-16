“Era uma Vez minha 1ª Vez” é baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças

Foto © Helena Barreto

Chega aos cinemas, no dia 17 de setembro, o longa “Era uma Vez minha 1ª Vez”, baseado no livro homônimo da autora Thalita Rebouças. Estrelado por Castorine, Duda Matte, Letícia Braga e Lívia Silva, o filme tem produção e distribuição da Na Paralela Filmes, codistribuição da A Fábrica com parceria da RioFilme, coprodução da Warner Bros. Pictures e RioFilme, e investimento do BRDE, através do Fundo Setorial do Audiovisual e Ancine.

Com direção de Claudia Castro e roteiro de Thalita Rebouças e João Paulo Horta, o longa é uma adaptação para os cinemas do livro homônimo da escritora que aborda, de forma leve, madura e descomplicada, as descobertas e os ritos de passagem da juventude. Na trama, as amigas Teresa, Clara, Tuca e Patty vão descobrir juntas que o despertar da sexualidade acontece de forma única para cada uma. O filme traz uma narrativa sensível sobre expectativa, amizade e o limite entre pressa e descoberta.

A história adota o tom característico que consagrou as obras de Thalita Rebouças: uma abordagem sensível, leve e extremamente bem-humorada sobre o cotidiano jovem, livre de tabus e focada no poder da amizade feminina. Além do quarteto principal, o elenco também traz Cauã Martins, Caian Zattar, Cintia Rosa, Pedro Ogata, JP Rufino e Duda Pimenta.