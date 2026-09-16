Estado de São Paulo abre seleção de R$ 40 milhões para filmes e séries

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas abriu um apoio de R$ 40 milhões para o setor no Estado de São Paulo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do Fomento CultSP, fomentocultsp.sp.gov.br. A iniciativa é uma parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

As vagas são destinadas exclusivamente a Produtoras Brasileiras Independentes com cadastro em dia na Ancine e com sede no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos. Os projetos devem entregar a obra finalizada e apta ao Certificado de Produto Brasileiro.

Ao todo, 13 projetos serão contemplados. Na categoria de Produção Nacional, serão selecionados sete projetos de filmes de longa-metragem, sendo seis para ficção ou animação e um exclusivo para animação, com investimento de R$ 4 milhões por projeto. Na categoria de Parcerias Internacionais, serão escolhidos seis projetos em regime de coprodução internacional – filmes ou séries de ficção, animação ou documentário –, com repasse de R$ 2 milhões para cada selecionado.