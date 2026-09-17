“Minha Melhor Amiga” supera dois milhões de espectadores

Foto © Desirée do Valle

“Minha Melhor Amiga”, dirigido por Susana Garcia e estrelado por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, ultrapassou 2,1 milhões de espectadores na segunda semana de exibição. Só no último fim de semana, o filme levou cerca de 1,2 milhão de pessoas aos cinemas, o melhor resultado de um longa nacional desde “Minha Mãe é uma Peça 3”, em 2019, também dirigido por Susana Garcia.

A comédia se consolida como o maior filme brasileiro do ano, desbancando “Homem-Aranha: Um Novo Dia” e se tornou a primeira produção brasileira a liderar as bilheterias em 2026, quebrando o recorde de maior abertura de um filme nacional de todos os tempos. Foram 1.531 salas de 773 cinemas, em 436 cidades do país. Com produção de Marcio Fraccaroli, André Fraccaroli e Veronica Stumpf, da Paris Entretenimento, o longa tem distribuição da Paris Filmes.

Rodado no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Sevilha, “Minha Melhor Amiga” é inspirado nas experiências da dupla com as filhas adolescentes, Julia e Clara, que inclusive dão nome às protagonistas. Amigas de longa data, Ingrid e Mônica conquistaram a internet ao compartilhar situações hilárias e perrengues que passaram durante as férias com as garotas na Europa e a química foi tão boa que elas não pararam mais de viajar juntas.

Na trama, as melhores amigas Julia (Mônica) e Clara (Ingrid) estão numa fase difícil, no auge dos 50 anos. Julia é uma jornalista divorciada que não acredita mais no amor e não se sente valorizada profissionalmente. Já Clara vive um casamento em crise e uma rotina frustrante em casa cuidando do marido, da sogra e do enteado, e no trabalho como corretora imobiliária que não apresenta mais nenhum desafio para ela.

Suas filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), de 16 anos, vão fazer um intercâmbio em Portugal e, pela primeira vez, morar longe das mães. Elas então decidem dar um basta na vida sem graça e embarcam juntas para Portugal. Quando chegam em solo europeu, nem tudo sai como planejado e elas vão viver intensamente as melhores férias da vida em uma viagem transformadora.