“Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins, é indicado ao Goya de Melhor Filme Ibero-Americano

A Academia Brasileira de Cinema anunciou o longa-metragem que representará o Brasil no 41º Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano, tradicional premiação espanhola.“Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins, foi escolhido pela Comissão de Seleção, eleita pelos sócios e composta por membros da Academia Brasileira de Cinema. A premiação acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2027, na Espanha.

A Comissão de Seleção deste ano é formada pelo diretor André Pellenz; a produtora Bárbara Cariry; a produtora Clélia Bessa (presidente da Comissão); a produtora Deborah Osborn; o diretor Guilherme Coelho; o produtor João Vieira Jr.; a produtora Juliana Vicente; a diretora Lô Politi; a produtora Kátia Adler; a atriz Maria Gal; o músico Plínio Profeta; o distribuidor Rodrigo Saturnino; a atriz Suzana Pires; a curadora Tatiana Carvalho Costa; e o diretor Walter Lima Junior.

Dirigido por Gabriel Martins (“Marte Um”), “Vicentina Pede Desculpas” traz Rejane Faria no papel de Vicentina, uma mãe que, após a morte do filho, embarca em uma jornada para confrontar as consequências da tragédia para lidar com o próprio luto. O longa também apresenta Flávio Bauraqui, Giovanna Heliodoro, Giovanni Venturini, Grace Passô, Karine Teles, Maíra Azevedo, Renato Novaes e Thalma de Freitas.

O filme teve première mundial no dia 12 de setembro, durante a 51ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF). Antes de estrear nos cinemas brasileiros no dia 5 de novembro, o longa também será exibido no 74º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha, onde disputa a Concha de Ouro, principal prêmio do festival; no AFI Latin American Film Festival; no Cinelatino Minneapolis Film Festival; e no 28º Festival do Rio.

“Vicentina Pede Desculpas” é produzido pela Filmes de Plástico. Além da direção, Gabriel Martins também assina o roteiro e a história original.