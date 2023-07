Sesc RJ abre inscrições para o 5º Argumenta

O Sesc RJ abriu as inscrições para o 5º Argumenta, laboratório imersivo gratuito que oferece capacitação e consultoria especializada para novos roteiristas de todo o país que tenham como proposta desenvolver um projeto original de longa-metragem de ficção. Profissionais experientes do mercado audiovisual vão ajudar os novos autores, estreantes ou não, a aprimorarem seus roteiros.

Para participar do laboratório, os interessados devem se inscrever no site do Argumenta (www.sescargumenta.com.br) até 25 de julho. Os autores devem ser maiores de 18 anos e terem, no máximo, produzido um longa-metragem de ficção, na função de roteirista e/ou diretor. O argumento deve ter de 6 a 10 páginas. Não é necessário que a pessoa roteirista tenha experiência prévia no mercado. O regulamento está disponivel em www.sescargumenta.com.br/regulamento.

Os nomes dos 10 selecionados serão divulgados no dia 25 de outubro. As atividades do laboratório vão acontecer de 26 de novembro a 1º de dezembro no Sesc Nogueira, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. Os custos de transporte aéreo e terrestre, assim como estadia e alimentação, serão arcados pelo Sesc RJ.

Na última edição, em 2022, os consultores convidados foram Eduardo Nunes, Jaqueline Souza, Leandro Santos, Lucas Paraizo, Marcelo Gomes, Xenia Rivery. A lista de nomes deste ano será anunciada em breve.

Durante o mês de novembro haverá também uma programação paralela que inclui sessões de cinema gratuitas no Centro Cultural Sesc Quitandinha (CCSQ), em Petrópolis, e nas unidades do Sesc em Nova Friburgo e Teresópolis, além de masterclasses on-line ministradas por profissionais da área do audiovisual.