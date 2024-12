NBCUniversal institui o Prêmio Zezé Motta em homenagem à artista

A cantora, atriz e ícone das artes e da luta antirracista no Brasil, Zezé Motta receberá, no próximo dia 5 de dezembro, o primeiro Prêmio Zezé Motta, no Rio de Janeiro. A homenagem, uma celebração da trajetória da artista que, ao longo dos seus 80 anos de vida vem inspirando mulheres negras a buscarem seu protagonismo na sociedade, é uma iniciativa da NBCUniversal, com o objetivo de reconhecer as trajetórias das mulheres negras que, com suas lutas e conquistas, honram o legado de resistência e superação das gerações passadas.

Num coquetel que reunirá, no Hotel Fairmont, em Copacabana, talentos e executivos do E! Entertainment e do Universal+, representantes do mercado audiovisual e imprensa, Zezé Motta será homenageada com apresentações especiais, como do elenco do reality show musical “Vocalizando”, da competição de dança “Segue o Baile”, além da apresentação de MC Soffia, que compôs a música e vídeo especial “Ela Cresceu” para o Universal+.

Estrela maior da festa, Zezé Motta também brindará os convidados, subindo ao palco para um número musical especial, acompanhada pelo aclamado músico de jazz carioca Jonathan Ferr.

Entre os talentos confirmados estão a estilista Isa Isaac e o maquiador Sasa Ferreira, jurados de “Born to Fashion”, juntamente com Flora Babylon, ganhadora da segunda temporada do programa; a psicóloga Cíntia Aleixo; os doutores Alessandro Martins e Gabriel Basílio, de Alta Estima; a atriz e influenciadora Aline Campos, apresentadora de “Segue o Baile”; e a jurada Dandan Firmo.

Também marcarão presença o estilista Alexandre Herchcovitch e a atriz e cantora Lellê, de “Descosturando com Herchcovitch”; as drags Dacota Monteiro e Lia Clark, de “La Maison Drag Me as a Queen”; Penelopy Jean, de “Do Alto do seu Conhecimento”; Jacqueline Sato, de “Mulheres Asiáticas;” a cantora Kynnie, de “O Próximo Hit”; a atriz, produtora e diretora Danni Suzuki, apresentadora de “New Faces” e atriz da série “Invulneráveis”; e a atriz e modelo Loo Nascimento, de “New Faces”.

Outros destaques incluem a atriz e apresentadora Juliana Alves, de “No Jogo”; a atriz Polly Marinho, de “Vocalizando”; a modelo e apresentadora Gianne Albertoni, de “Werk It”; e a diretora Carla Camurati, de “Eternas”. Além disso, vários convidados especiais próximos a Zezé Motta estarão presentes.

Referência na cultura afro-brasileira, Zezé Motta é considerada um ícone da negritude brasileira. Além de uma grande atriz, com impacto imensurável no cinema brasileiro, também é dona de uma voz única e inconfundível. Durante seus mais de 54 anos de carreira, ela rompeu barreiras e pôs no centro da cena artística nacional as múltiplas dimensões do protagonismo feminino.

Inspirado por essa trajetória ímpar, o Prêmio Zezé Motta é criado para honrar as mulheres negras brasileiras que, com coragem, sensibilidade e determinação, constroem pontes para uma sociedade mais justa e igualitária. Entre os objetivos do prêmio, estão o reconhecimento do legado de mulheres negras, a inspiração de novas líderes e ativistas, o fortalecimento da representatividade e a mobilização por ações e políticas públicas que combatam o racismo e o sexismo estruturais.

Sintetizar a potência, o legado e a força da natureza que é Zezé Motta foi um desafio a cargo do artista plástico carioca Lucas Osório, que assina a obra que representa o prêmio em homenagem à artista.

A forma escolhida para representar os conceitos que marcam a trajetória da artista foi o ovo. Um símbolo de fertilidade e de eternidade, o ovo geralmente carrega associações puramente positivas, como o renascimento, a renovação, a transformação, o divino, a sabedoria e a riqueza. Aqui, ele representa o próprio conhecimento. Adicionando mais uma camada à obra, o artista utilizou o dourado, que se conecta com a espiritualidade de Zezé, filha de Oxum, orixá que governa as águas doces, simbolizando amor, beleza, riqueza, e guardiã do ouro.

O farol foi outro conceito base, como a direção a seguir e a representação da coragem. A obra é feita de bronze, em homenagem às famosas esculturas de cabeça da região de Ifé, localizada no sudoeste da Nigéria, no estado de Ọsun. Considerada pelo povo Yoruba como o lugar onde suas divindades criaram os seres humanos. Além da técnica, os grafismos talhados na peça também se inspiram nas famosas cabeças de Ifé.