Documentário aborda a cena voguing no Rio de Janeiro

Primeiro longa-metragem documental sobre o movimento ballroom no Brasil a ser lançado nos cinemas, o pioneiro “Salão de Baile: This is Ballroom” tem estreia agendada para 5 de dezembro. O filme é um mergulho no universo efervescente da cena ballroom do Rio de Janeiro, uma comunidade protagonizada por pessoas pretas e LGBTQIAPN+, que segue a trilha da cultura criada na década de 70, em Nova York. Dirigido e roteirizado pelas diretoras Juru e Vitã, a produção é assinada pela Couro de Rato e a distribuição é da Retrato Filmes.

“Salão de Baile: This is Ballroom” foi exibido em mais de quinze países. A estreia mundial do longa foi em março deste ano, no Festival Internacional de Documentários de Copenhagen – CPH:DOX, na Dinamarca. Desde então, o longa recebeu diversos prêmios internacionais, como Prêmio de Público no Queer Porto, em Portugal; Melhor Documentário no Oslo/Fusion Festival Internacional de Cinema, na Noruega; e Prêmio Diversidade no Afrika Film Festival, em Colônia, Alemanha. No Brasil, o longa foi ganhador do prêmio de Melhor Montagem e uma Menção Honrosa no Prêmio Félix no Festival do Rio 2024, encerrou a 13ª edição do Olhar de Cinema, compôs a programação da 48ª Mostra de São Paulo, e fez parte da programação do festival Primeiro Plano em Juiz de Fora e Festival Mix Brasil, em São Paulo, onde foi consagrado como Melhor Filme.

Em “Salão de Baile: This is Ballroom”, a câmera acompanha uma “ball” (baile) da cena fluminense, onde pessoas negras e/ou LGBTQIAPN+ têm a liberdade para experimentar novas possibilidades de expressão de identidade, de gênero e exercitar seus potenciais artísticos. Várias modalidades de competição acontecem ao longo da celebração: moda, beleza, dança, música e desfile.

Tanto Juru como Vitã fazem parte do movimento ballroom do Rio de Janeiro, assim como a maioria da equipe do longa.