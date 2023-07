Estreia a comédia “Um Dia Cinco Estrelas”

Foto © Giovanni Ceconello

O novo filme dirigido por Hsu Chien (“Desapega!” e “Me Tira da Mira”), “Um Dia Cinco estrelas” conta a história de Pedro Paulo (Estevam Nabote), um rapaz que decide rodar como motorista de aplicativo c Opala anos 70, carinhosamente apelidado de “Mozão”, para poder pagar pela festa de aniversário de 60 anos da mãe (Nany People), Dona Nilda. Ele só não contava com a variedade de passageiros que acabariam virando seu dia de pernas para o ar. Com roteiro de Ricky Hiraoka e Cris Wersom, produção da Paris Entretenimento, coprodução de Simba, Claro e Paramount Pictures, e distribuição da Paris Filmes, “Um Dia Cinco Estrelas” chega aos cinemas no dia 6 de julho.