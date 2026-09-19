Projeto brasileiro “Foundation” recebeu o prêmio Standout no Sofia Coppola Short Film Award

O Sofia Coppola Short Film Award, premiação criada pela Decentralized Pictures (DCP), busca descobrir e impulsionar novos cineastas. Os projetos de curta-metragem inscritos por diretores emergentes passaram por um processo de seleção que avaliou aspectos como roteiro, proposta visual e estratégia de direção, entre mais de 2.300 inscrições. Com 230 mil votos da comunidade da plataforma, “Foundation”, coescrito pela poeta Anna Dória e pela diretora Isabela Costa (foto), conquistou o 3º lugar na votação popular entre os 25 finalistas e recebeu o prêmio Standout.

Diante do número de propostas que se destacaram, Sofia Coppola decidiu oferecer um reconhecimento adicional a alguns cineastas e às vozes autorais singulares por trás de seus trabalhos; assim, criou a seleção Standout para quatro filmes. Esse apreço por parte da cineasta estabelece uma distinção especial concedida a trabalhos que, segundo a comunicação oficial da Decentralized Pictures, “surpreenderam, encantaram e permaneceram com Sofia Coppola ao longo do processo de seleção”.

“Foundation”, com o título provisório de “Princípios Fundamentais” em português, acompanha Luísa, uma garota de dezesseis anos, durante dois dias em meio à euforia da Copa do Mundo, no Rio de Janeiro. Sua percepção do mundo começa a se deslocar quando reconhece o padrão predatório de Marcelo, seu professor de redação, por quem nutria admiração e confiança. Ao mesmo tempo, Suzana, sua irmã mais velha, retorna ao Brasil depois de anos no exterior. Idealizada por Luísa como uma figura quase mítica, ela precisa ser redescoberta como uma pessoa real.

As duas encontram um espaço íntimo de reconexão, no qual Luísa pode voltar a confiar na própria percepção e Suzana pode acolher aquilo que a irmã ainda está aprendendo a compreender. O filme investiga, assim, os mundos interiores de meninas e mulheres jovens, atravessados por desejo, intuição, vergonha e silêncio, além das relações entre poder, afeto e formação.

Durante o processo de seleção, os votantes atribuíram notas a aspectos como voz autoral, qualidade visual e originalidade. Reviews por escrito também fizeram parte desta etapa. Essas avaliações foram submetidas e ponderadas pelo sistema de votação da plataforma, determinando os 25 projetos finalistas. A partir dessa seleção, Sofia Coppola e o conselho da Decentralized Pictures fizeram a escolha final.

No entanto, a premiação foi ampliada, frente à qualidade dos trabalhos que chegaram como finalistas. Para além do prêmio principal, concederam duas Menções Honrosas e quatro Standouts, aos projetos que se destacaram.

Além de “Foundation”, outros três projetos brasileiros ficaram entre os 25 finalistas do Sofia Coppola Short Film Award: “The Melt”, de Hugo Haddad, “Ainda É Tempo”, de Mafe Mendes (Maria Fernanda Mendes da Silva), e “Olgueta”, de Nina Pieve. Durante a transmissão em que anunciou os finalistas, “Foundation” foi revelado também como um dos projetos da categoria Standouts da Decentralized Pictures (DCP), ao lado de “I Scare Myself”, de Julia Ling Kelleher, “Jungle Fever”, de Salma Rabia Arif, e “Babyteeth”, de Sadie Schoenberger e Phoebe Evans.

O prêmio principal foi concedido a “Strange Young Girls”, de Adriane Neshoda, que recebe US$ 20 mil para a produção do curta-metragem, além de mentoria, apoio nas áreas de publicidade e divulgação (P&A) e distribuição da obra concluída pela futura plataforma DCP+. Já “The First Snow”, de Onyou Hong e Ryan Henry Knight, e “Spitfire”, de Eva Blackwell-Rogelj, receberam Menção Honrosa e apoio financeiro de US$ 10 mil cada para a realização de seus filmes.