Sesc São Paulo e Filmes de Plástico realizam mostra inédita sobre os 15 anos da produtora mineira

De 10 a 17 de julho, o Sesc São Paulo homenageia o cinema mineiro contemporâneo com a mostra Filmes de Plástico. Criada pelos cineastas André Novais Oliveira, Gabriel Martins, Maurilio Martins e Thiago Macêdo Correia, que começaram “fazendo filmes no quintal de casa”, a produtora é responsável por obras premiadas, como “Marte Um”, “Temporada”, “Ela Volta na Quinta”, entre outras.

Com produção da Sobretudo Produção, a mostra acontece no CineSesc, na presença dos quatro realizadores que também participam de uma masterclass, no dia 13/07, sábado, às 11h, sobre seu modo de fazer cinema, com mediação de Eduardo Valente. A abertura será no dia 10/07, a partir das 20h30, com sessão gratuita do inédito “Quando Aqui” (foto), de André Novais Oliveira. Os ingressos podem ser retirados a partir das 19h, na bilheteria do cinema.

Além dos curtas e longas da produtora, a mostra traz eventos especiais. No dia 11, a Sessão Documentando Trajetórias e o debate “O Universo Filmes de Plástico” com a exibição de quatro curtas. Após a exibição, André Novais Oliveira, Gabriel Martins, Maurilio Martins e Thiago Macêdo Correia, conversam com o público, com mediação de Victor Guimarães.

Na sexta-feira, dia 12, acontece a Sessão 35mm e o debate “A FeituraVizinho Alcides”, de Gabriel Martins, e “Pouco Mais de um Mês”, de André Novais Oliveira. Logo após, os quatro conversam com a curadora e pesquisadora Mariana Queen Nwabasili.

Os três eventos especiais são gratuitos, com inscrições antecipadas pelo site do CineSesc. As demais mostras e sessões tem o valor único de R$ 10,00 por ingresso.