Festival do Rio tem inscrições abertas para o programa Goes to Cannes

O Festival do Rio, com o apoio da RioFilme, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro, irá selecionar cinco projetos brasileiros para participar do programa Goes to Cannes, no Marché du Film, em 2026. O encontro é realizado anualmente em conjunto com o Festival de Cannes, que neste ano acontece entre os dias 12 e 23 de maio.

A iniciativa integra a estratégia de internacionalização do audiovisual brasileiro e carioca e tem como objetivo ampliar a inserção de produtores e projetos locais no mercado internacional, conectando-os a agentes de vendas, distribuidores e programadores de festivais de todo o mundo.

Os projetos selecionados serão apresentados durante a programação oficial do programa Goes to Cannes, no Marché du Film, por seus respectivos produtores, diante de profissionais da indústria internacional. As sessões têm como objetivo impulsionar projetos de todo o mundo que estejam em diferentes etapas de finalização.

As inscrições estão abertas até 8 de março e deverão ser realizadas via formulário disponível no site do Festival do Rio. A seleção será conduzida pela direção do Festival do Rio. O anúncio dos projetos escolhidos está previsto para o dia 16 de março.

Cada projeto selecionado será orientado e acompanhado pelo Festival do Rio na preparação de sua participação no Goes to Cannes e receberá uma credencial para o Marché du Film. Custos com passagens aéreas, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas são de responsabilidade dos representantes dos projetos.

Os encontros do programa Goes to Cannes acontecerão entre 15 e 18 de maio, dentro da programação do Marché du Film, realizado neste ano entre os dias 12 e 20 do mesmo mês.

Os projetos selecionados concorrem ao Goes to Cannes Award, um prêmio oferecido pelo estúdio espanhol Sideral Cinema, especializado em vendas e distribuição de filmes independentes, que concede um MG (garantia mínima) de € 10 mil para o projeto.

Em 2026, além do prêmio já citado, o Cine+ OCS, canal de TV paga e streaming do grupo francês Canal+, oferece um prêmio de € 15 mil para um dos projetos selecionados, para apoiar a distribuição do filme na França. Para ser elegível a esse prêmio, o projeto deve ser uma coprodução com a França. O valor será destinado ao distribuidor francês, que pode ser confirmado em até 3 anos após a entrega do prêmio.

Poderão se inscrever projetos que atendam aos seguintes critérios:

A produtora majoritária deve ser uma produtora brasileira independente;

A produtora majoritária deve ter produzido ao menos outros dois filmes lançados em salas de cinema e dos quais também seja produtora majoritária;

O projeto deve ser um longa-metragem de ficção;

O projeto deve ter distribuidor brasileiro confirmado;

O projeto deve ter primeiro corte completo.

Em 2025, o Festival do Rio também marcou presença no programa Goes to Cannes, no mesmo ano em que o Brasil foi o País de Honra do Marché du Film. O festival selecionou, em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), o longa-metragem que se tornaria o vencedor do Goes to Cannes Award 2025: “Virtuosas”, de Cíntia Domit Bittar. Posteriormente exibido em competição na Première Brasil, o filme foi um dos cinco representantes brasileiros entre 25 projetos selecionados para a disputa naquela edição.