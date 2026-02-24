Hermes Leal lança a 2ª temporada de “Cineastas” no Curta!

A nova temporada de “Cineastas”, dirigida por Hermes Leal, chega ao público no streaming e canal do Curta!, no momento em que o cinema brasileiro nunca produziu tantos filmes como agora, e conquistou prêmios nos principais festivais de cinema do mundo, até mesmo seu primeiro Oscar.

A série traz narrativas envolventes sobre as curiosidades de como os filmes são feitos. Uma oportunidade para o público conhecer como cada diretor constrói suas obras, abordando como os filmes nascem e se transformam em grandes sucessos, com a participação dos próprios cineastas, seus atores, roteiristas e colaboradores.

A produção é uma homenagem aos cineastas brasileiros, em especial, os mais premiados, com biografias cinematográficas de suas obras, filme a filme. O objetivo é valorizar a cultura brasileira através do cinema, mostrando uma diversidade criativa por trás das câmeras, que vem crescendo, especialmente com a inclusão de mais mulheres e negros no cinema nacional.

Em episódios de 45 minutos, a série revela desde o cinema criativo e ousado do jovem Gabriel Mascaro ao cinema de invenção do veterano Julio Bressane. Aborda o cinema social e politizado de João Batista de Andrade e Jeferson De, a força da mulher no cinema através de Laís Bodanzky, Sandra Kogut e Anna Muylaert, a diversidade cultural de Andrucha Waddington e o premiado cinema pernambucano realizado por Lírio Ferreira e Kleber Mendonça Filho.

Nesta 2ª temporada, produzida pela HL Filmes, os 10 episódios de 45 minutos cada, traz mais de 70 participantes entrevistados, entre diretoras e diretores biografados, atores e atrizes e críticos de cinema.

A série estreia no streaming CurtaOn, no dia 1º de março, com o episódio de Kleber Mendonça Filho, premiado como melhor diretor no Festival de Cannes de 2025 por “O Agente Secreto” e que concorre no Oscar em quatro categorias: melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator e melhor direção de elenco.

Os episódios de Anna Muylaert e Gabriel Mascaro também estarão disponíveis no mesmo dia na plataforma. Os outros sete episódios estreiam em abril, nos dias 1º (Andrucha Waddington e Sandra Kogut) e 8 (Jeferson De, João Batista de Andrade, Lírio Ferreira, Laís Bodanzky e Julio Bressane).

E, no canal Curta!, a estreia será no dia 29 de abril, com um episódio inédito a cada Quartas de Cena e Cinema, faixa do canal que vai ao ar sempre às 21h30. O episódio de estreia é de Kleber Mendonça Filho, seguido pelos de Laís Bodanzky, Julio Bressane, Lírio Ferreira, Andrucha Waddington, Sandra Kogut, Anna Muylaert, Jeferson De, João Batista de Andrade e Gabriel Mascaro.

A 2ª temporada de “Cineastas” é uma produção da HL Filmes, viabilizada pelo Curta! via Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A 1ª temporada da série está disponibilizada no streaming CurtaOn.