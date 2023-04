Vitrine Filmes oferece 30 bolsas para a nova edição do Vitrine Lab, projeto de formação em distribuição audiovisual

A quarta edição do Vitrine Lab, curso livre que será realizado entre os meses de junho e julho pela distribuidora Vitrine Filmes, vai disponibilizar 30 bolsas de estudo destinadas a pessoas que estejam interessadas em ingressar no ramo de distribuição audiovisual. Com o objetivo de democratizar o acesso ao curso, a distribuidora priorizará a seleção de pessoas pertencentes a minorias sociais, como negros, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência; mães e residentes nas regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste e com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos também são grupos prioritários para a seleção. Os encontros serão transmitidos ao vivo e on-line, com duas horas de duração, totalizando 24 horas de conteúdo exclusivo. As inscrições para bolsistas estarão abertas a partir de hoje, 24 de abril, e vão até 5 de maio, pelo site da Vitrine Filmes , podendo ser encerradas antecipadamente caso o limite de 650 pessoas inscritas seja atingido. A divulgação do resultado da seleção ocorrerá até 26 de maio Os demais interessados poderão se inscrever a partir de maio pelo Sympla.

Com o objetivo de compartilhar informações e incentivar discussões em torno das práticas vigentes no mercado, o Vitrine Lab conta com apoio de instituições parceiras. A realização do curso é financiada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, através do Programa de Ação Cultural (#ProAC2022). O curso também conta com o apoio do Projeto Paradiso, organização filantrópica de apoio ao audiovisual brasileiro, que concede cinco das 30 bolsas de estudo disponibilizadas. Além disso, um aluno do Vitrine Lab será selecionado para participar da edição deste ano do São Paulo Locarno Industry Academy, programa ligado ao Festival de Locarno que forma jovens profissionais que atuam nas áreas de distribuição, vendas, marketing cinematográfico, exibição e programação. O aluno selecionado para o Industry Academy também passará a integrar a Rede Paradiso de Talentos.

A Cardume Curtas, plataforma de streaming com foco na difusão de conteúdo audiovisual brasileiro, também inicia uma parceria com o Vitrine Lab em 2023. Além de ministrarem uma masterclass aberta ao público sobre distribuição de curtas metragens no dia 07/06 através do canal do Projeto Paradiso no YouTube, os 30 bolsistas também serão contemplados com uma assinatura semestral do Plano Coral, clube de benefícios da Cardume que dá acesso a cursos online, descontos e editais exclusivos.

O Vitrine Lab já contribuiu para a formação de mais de 200 profissionais, desde seu início, em 2021. A iniciativa é voltada para a capacitação de estudantes e profissionais, com ou sem experiência em distribuição de filmes, que buscam uma carreira executiva no audiovisual. O Vitrine Lab é composto por 12 aulas modulares, ao vivo e on-line, de capacitação em distribuição audiovisual, que serão realizadas às segundas, quartas e sextas, das 19h às 21h, de 12 de junho a 7 de julho. O curso será gravado e cada aula será disponibilizada aos participantes por 48 horas após a transmissão ao vivo.

Cada aula é conduzida por um profissional especialista, que compartilhará com a turma suas vivências e conhecimentos sobre sua área de atuação. O conteúdo apresentado contemplará estudos de casos, experiências adquiridas, cotidiano de trabalho e reflexões sobre o passado, o presente e o futuro do mercado. As aulas abrangem todas as etapas do trabalho de distribuição de filmes no Brasil, passando por temas como políticas públicas, estratégias de distribuição de impacto, marketing digital e comunicação, além dos aspectos contratuais, modelo de negócios e prestação de contas.