Mostra infantojuvenil está com inscrições abertas em dois festivais de cinema da Panvision

Realizadores que possuem filmes de curta-metragem voltados para crianças e adolescentes podem fazer sua inscrição para dois festivais internacionais de cinema da Associação Cultural Panvision. O II Fala São Chico e o 27º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM estão com inscrições abertas para a Mostra Infantojuvenil até o dia 10 de maio e 21 de julho, respectivamente.

São aceitos filmes já finalizados ou em pós-produção, que tenham duração de até 15 minutos. No Fala São Chico, realizado em São Francisco do Sul, norte de Santa Catarina, o foco são documentários infantojuvenis. Já no FAM, o gênero é livre. Os temas devem estar de acordo com a faixa etária do público, e, neste ano, a Panvision dá preferência a obras que abordam a sustentabilidade, tanto ambiental, como social e econômica.

A programação especializada para o público infantil está presente nos eventos da Panvision há 22 anos. Porém, foi em 2006 que a Mostra Infantojuvenil se tornou competitiva no FAM. Desde então, realizadores de países de todo o Mercosul têm a chance de exibir seus filmes na tela do cinema de Florianópolis e levar para a casa diversos prêmios. Hoje, a Mostra tem espaço garantido em todos os festivais produzidos pela associação.

Nas últimas cinco edições, foram mais de 350 filmes inscritos na categoria. E 102 foram exibidos nos últimos 10 anos. Só em 2022, mais de duas mil crianças lotaram as salas de cinema nos festivais da Panvision, o que inclui as primeiras edições do Curta Jacarehy e Fala São Chico, e o 26º FAM. Nos eventos, é tradição trazer as escolas da cidade que os sedia para dentro do cinema, alcançando a missão da Panvision de democratizar a cultura para todos os públicos.

Em 2023, as inscrições são unificadas, e podem ser feitas no site da Panvision ou através deste link. O Guia de Inscrição completo de ambos os festivais pode ser acessado aqui.