Curta-metragem de Hermes Leal sobre a luta quilombola pelo direito às suas terras é selecionado pelo FESTin, de Portugal

O curta-metragem tocantinense “Territórios de Resistência”, de Hermes Leal, será exibido no 17º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa – FESTin, que acontece de 1º a 11 de outubro, em Lisboa, Portugal.

A obra aborda a luta pelo direito a terra da Comunidade Quilombola do Rio Preto, no interior do Tocantins, onde os agricultores estão sendo expulsos de suas terras ancestrais pelo poder econômico do agronegócio, refletindo o estado de mais de mil quilombolas por todo o Brasil, mostrando seu trabalho com a terra, sua importância e sua ligação com o meio ambiente ancestral.

O diretor Hermes Leal registra a situação da comunidade através da quilombola Rita Lopes dos Santos, que lidera a resistência do Rio Preto contra os empresários do agronegócio, defendendo seus direitos pela terra ancestral de seus antepassados, inclusive sendo ameaçada de morte. Atualmente, Rita concluiu sua graduação em Direito, na Universidade do Tocantins, para garantir sua defesa.

Com produção da HL Filmes, “Territórios de Resistência” terá exibição no dia 3 de outubro, às 20h, no auditório Camões, integrando a mostra Os Diferentes Sotaques da Lusofonia do FESTin.