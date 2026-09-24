“Virtuosas” explora o universo das mulheres ultraconservadoras

Terror social e humor ácido se encontram em uma trama que explora o universo de mulheres ultraconservadoras no filme “Virtuosas”, que estreia nesta quinta-feira, 24 de setembro, em quase 20 cidades, de norte a sul do Brasil: Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Niterói, Palmas, Penedo, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

Dirigido por Cíntia Domit Bittar e protagonizado por Maria Galant e Bruna Linzmeyer, o longa leva para as telonas um retiro VIP para mulheres que se autodefinem como “virtuosas”, segundo a própria interpretação de uma passagem bíblica (Provérbios 31), dialogando com o conceito contemporâneo das tradwives.

Lideradas por Virgínia Heinzel (Linzmeyer), uma coach que tem como foco o público feminino conservador e que prega sobre os valores da chamada “mulher virtuosa”, Germina (Maria Galant), Lorena (Juliana Lourenção), Bárbara (Sarah Motta) e Gorete (Brisa Marques) iniciam uma jornada em busca de suas melhores versões, mas se deparam rapidamente com crescente desconforto e tensão, sendo levadas a novos extremos. O filme conta com participação especial de Gabriel Godoy e ainda integram o elenco Nenê Borges e Fernando Bispo.

Antes de chegar aos cinemas, o longa foi premiado no programa Goes to Cannes 2025, uma vitrine de filmes inéditos ou em pós-produção realizada pelo Marché du Film do Festival de Cannes, que recebeu 25 títulos de 5 países. O longa também participou da Première Brasil do 27º Festival do Rio e venceu o Prêmio Netflix na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

“Virtuosas” tem produção da Novelo Filmes em coprodução com a Olhar Filmes, que assina a distribuição com a Filmes do Estação e produção associada da Cajamanga. O projeto foi viabilizado com recursos do edital Prêmio Catarinense de Cinema, da Lei Paulo Gustavo e do FSA.