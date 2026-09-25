Festival ContraFluxo abre chamada nacional para obras audiovisuais de até cinco minutos

Realizadores de todo o país podem inscrever obras audiovisuais de até cinco minutos na primeira edição do Festival ContraFluxo, dedicado a diferentes formas de criação, produção e circulação de imagens sobre direitos humanos, questões climáticas, cultura e cidadania. Além de uma mostra competitiva, a programação terá atividades formativas e encontros com profissionais do audiovisual. A chamada vai selecionar 20 produções brasileiras para uma mostra competitiva on-line. As inscrições são gratuitas, seguem até as 23h59 de 15 de outubro e devem ser feitas pelo formulário bit.ly/contrafluxofestival.

Podem participar obras concluídas desde 1º de janeiro de 2024. Não é exigido ineditismo: filmes já exibidos em festivais, mostras, plataformas digitais ou redes sociais também serão aceitos. A programação ficará disponível no site do ContraFluxo entre 20 e 29 de novembro. O encerramento será realizado em 1º de dezembro, com uma atividade presencial em Curitiba (PR).

A chamada contempla documentários, ficções, animações, videoartes, vídeos experimentais, ensaios audiovisuais, campanhas, conteúdos institucionais de organizações sociais, publicidade social, branded content, produções de midiativismo, reportagens especiais e obras híbridas, entre outros formatos. Todos os trabalhos concorrerão na mesma mostra, sem divisão por gênero, linguagem ou modalidade de produção.

A curadoria procura obras relacionadas a direitos humanos, justiça e emergência climáticas, racismo ambiental, territórios, povos indígenas e comunidades tradicionais, migração, diversidade, desigualdades sociais, cultura brasileira, cidadania, expressões culturais periféricas e saberes tradicionais e ancestrais. Também poderão ser inscritas produções que articulem diferentes questões sociais, ambientais, culturais, políticas e territoriais. Os temas não precisam ser apresentados de maneira literal.

A chamada é aberta a pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas responsáveis por obras brasileiras. Coproduções internacionais também poderão concorrer, desde que tenham participação brasileira. Os trabalhos podem ter sido realizados individualmente ou por equipes e cada diretor ou diretora poderá inscrever uma obra.

O ContraFluxo incentiva especialmente a participação de realizadores negros, indígenas, periféricos, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e profissionais de diferentes territórios do país. O uso de inteligência artificial nos processos de criação, edição ou finalização é permitido, mas deverá ser informado quando tiver participação relevante na composição da obra.

As 20 produções serão escolhidas por uma comissão de curadoria formada por profissionais das áreas de audiovisual, cinema, comunicação, cultura e artes visuais. O resultado será divulgado em 30 de outubro nos canais oficiais do festival. A qualidade audiovisual terá peso de 25% na avaliação. Também serão consideradas a relação com a proposta do ContraFluxo e a potência narrativa, com peso de 20% cada; a originalidade e a abordagem autoral, com 15%; e a pesquisa de linguagem e o potencial de audiovisual de impacto, com 10% cada. Não será necessário comprovar resultados anteriores de impacto social.

Cinco Troféus ContraFluxo serão entregues durante o encerramento. O júri especializado escolherá o Melhor Filme e os destaques de Linguagem Audiovisual, Narrativa e Audiovisual de Impacto. O público também poderá votar em sua obra preferida para o Prêmio do Público ContraFluxo durante o período da mostra.