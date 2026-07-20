Screen Brasil está com inscrições abertas para apoio à distribuição internacional de filmes brasileiros

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Screen Brasil, iniciativa da Embratur em parceria com o Projeto Paradiso, voltada ao fortalecimento da distribuição internacional de longas-metragens brasileiros de ficção. Nesta edição, o programa amplia de três para quatro o número de filmes contemplados e passa a contar com dois ciclos de seleção. O primeiro recebe inscrições entre até 2 de outubro.

Cada filme selecionado receberá US$ 15 mil para ações de distribuição internacional, incluindo pôsteres, tradução e legendagem, marketing, trailers, compra de anúncios e outras estratégias voltadas à promoção e circulação das obras no exterior.

A iniciativa será realizada em duas etapas, cada uma contendo uma convocatória independente. Em cada ciclo de seleção serão contempladas duas propostas de distribuição internacional. A primeira convocatória aceitará filmes que tenham sido lançados entre 2024 e 2026. Já a segunda convocatória, que acontecerá no primeiro semestre de 2027, será voltada a filmes com lançamento ocorrido de 2025 a 2027. As inscrições são realizadas pelo agente de vendas internacional detentor dos direitos de comercialização do filme e devem ser enviadas em inglês.

Outra novidade desta edição é o aumento do prazo para o início da distribuição internacional das obras contempladas. Agora, a janela para as exibições será em até 12 meses após a seleção, em vez dos seis meses previstos na edição anterior. A mudança oferece maior flexibilidade para que agentes de vendas e distribuidoras definam estratégias de lançamento alinhadas aos calendários dos diferentes mercados internacionais.

A primeira edição do Screen Brasil contemplou três longas-metragens dirigidos por cineastas de diferentes regiões do Brasil e a seleção foi divulgada durante o Festival de Cannes deste ano. Entre os selecionados estão “O Último Azul”, dirigido por Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim de 2025, com vendas internacionais da francesa Lucky Number, para Austrália e Taiwan; “A Natureza das Coisas Invisíveis”, dirigido por Rafaela Camelo, com vendas internacionais da italiana The Open Reel para países de língua alemã (Alemanha, Áustria, Suíça e Liechtenstein); e “Papaya”, dirigido por Priscilla Kellen, com vendas internacionais da belga Best Friend Forever, para Portugal, Alemanha e México.

O regulamento completo e as inscrições estão disponíveis no site da Embratur.