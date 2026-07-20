Curta-metragem goiano é selecionado para o Georgetown Film Festival
O curta-metragem goiano “Casca de Ferida” foi selecionado para o Georgetown Film Festival 2026 (GFF), um dos principais eventos dedicados ao fortalecimento do cinema independente na Guiana e no Caribe. Realizado entre os dias 20 e 23 de agosto, em Georgetown, capital da Guiana, o festival recebeu centenas de inscrições de diversos países, selecionando apenas 11% das obras inscritas.
Embora retrate uma realidade brasileira, “Casca de Ferida” aborda questões que atravessam fronteiras, como racismo, exclusão social e dignidade humana, estabelecendo diálogo com diferentes culturas e sociedades.
Dirigido por Kellen Casara, que também assina o roteiro ao lado de Rodrigo Celestino Rocha, o filme acompanha Pedro, um homem trabalhador que, após ser brutalmente agredido e expulso de um supermercado por uma acusação injusta, enfrenta uma dolorosa jornada marcada pelo preconceito e pela violência do racismo estrutural.
O roteiro é baseado no conto homônimo de Rodrigo Celestino Rocha, que também atua como produtor da obra. A adaptação preserva a intensidade da narrativa literária e a transforma em uma experiência cinematográfica marcada pela sensibilidade e pelo compromisso com questões sociais urgentes. Outro elemento de destaque é a trilha sonora original de Roque Estrela, cuja composição amplia a dimensão emocional do filme e potencializa a experiência do espectador.
Produzido pela Gata Preta Produções, em coprodução com a Abaute Produções, “Casca de Ferida” foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Com esta nova conquista, o curta alcança a marca de 16 seleções oficiais em festivais nacionais e internacionais.
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