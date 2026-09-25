Circuito Spcine bate novamente recorde de público em 2026

O Circuito Spcine, rede de salas de cinema da Spcine, empresa de cinema e audiovisual da Prefeitura de São Paulo, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, segue consolidando seu papel como política pública de referência na democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em agosto, a rede alcançou um novo recorde de público em 2026, recebendo 37.835 espectadores em suas salas espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. O resultado supera a marca registrada nos meses anteriores e evidencia o crescente interesse da população pela programação gratuita e a preços populares oferecida pelo maior circuito público de cinemas do mundo.

Entre os destaques do mês, 16.550 pessoas assistiram a “Toy Story 5”, tornando a animação o filme de maior público exibido pelo circuito em 2026 até o momento. O desempenho assegura a força do cinema como opção de lazer e cultura para famílias paulistanas e demonstra a capacidade da rede de levar grandes lançamentos para equipamentos públicos distribuídos por toda a cidade, incluindo regiões periféricas.

Além dos sucessos de bilheteria, agosto foi marcado pela presença de importantes festivais nacionais e internacionais no Circuito Spcine. O Festival comKids levou mais de 20 sessões gratuitas voltadas ao público infantil para centros culturais, bibliotecas e CEUs de diferentes regiões da capital, aproximando crianças e famílias de uma seleção especial de produções audiovisuais ibero-americanas. A programação contemplou diferentes faixas etárias.

Outro destaque do mês foi a realização de mais uma edição do Circuito Azul Spcine, iniciativa permanente voltada à acessibilidade. Em parceria com o Festival comKids, a sessão exibiu o programa “Mundo das Crianças – 1ª Infância” em um ambiente especialmente adaptado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Com iluminação reduzida, volume de som mais baixo, liberdade para circulação e espaços de acolhimento, a ação reafirma o compromisso do circuito em oferecer experiências cinematográficas inclusivas e acolhedoras para diferentes públicos.

Também integrou a programação o 37º Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Kinoforum, que ocupou salas do circuito entre os dias 20 e 30 de agosto, com uma ampla seleção de curtas-metragens brasileiros e internacionais. Pelo segundo ano consecutivo, o festival desenvolveu uma programação infantil especialmente voltada à rede pública municipal, ao mesmo tempo em que apresentou mostras dedicadas ao cinema latino-americano, produções experimentais, filmes universitários e obras de novos realizadores. A parceria amplia o alcance de um dos mais importantes festivais de curtas do mundo, levando sua programação para públicos de diferentes territórios da cidade.

As sessões especiais também seguiram ampliando as formas de viver o cinema. O Cine Novelo exibiu o longa “Pacarrete”, de Allan Deberton, em uma sessão preparada para que o público pudesse praticar tricô, crochê e outras artes manuais durante a exibição, em um ambiente confortável e iluminado. A proposta transforma a ida ao cinema em um momento de convivência, criatividade e bem-estar. Já o Circuito 60+ reuniu o público da melhor idade para uma exibição especial de “Xica da Silva”, clássico dirigido por Cacá Diegues. Além da valorização de obras fundamentais do cinema brasileiro, a iniciativa estimula encontros, memórias e conversas, fortalecendo o papel do cinema como espaço de convivência entre gerações.

Ao receber diferentes eventos e programações em CEUs, bibliotecas e centros culturais, o Circuito Spcine fortalece a missão da Prefeitura de São Paulo em descentralizar o acesso ao audiovisual, conectando diferentes atividades do calendário cinematográfico tanto às periferias quanto aos equipamentos culturais tradicionais da capital. O novo recorde de público alcançado em agosto reflete a diversidade da programação construída pelo Circuito Spcine ao longo do mês. Entre grandes lançamentos, festivais internacionais, ações de acessibilidade e sessões temáticas voltadas a diferentes faixas etárias e interesses, a rede confirma seu dever de tornar o cinema cada vez mais presente na vida dos paulistanos, ampliando o acesso à cultura em todas as regiões da cidade.