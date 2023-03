Petra Belas Artes celebra aniversário de Isabelle Huppert com mostra

Ela nasceu em Paris, no dia 16 de março de 1953, e é uma das grandes atrizes do mundo. Para o diretor Claude Chabrol, ela sempre foi “a maior”. A francesa Isabelle Huppert completa 70 anos e recebe uma homenagem no cinema Petra Belas Artes, com uma estreia acompanhada de uma mostra de filmes dedicada a ela.

Dando início à celebração, acontece nesta quinta-feira o lançamento de “Belas Promessas” (foto), distribuído pela Pandora Filmes e o segundo longa-metragem de Thomas Kruithof, onde Isabelle Huppert interpreta Clémence Collombet, ex-médica e prefeita de uma cidade empobrecida nos arredores de Paris. Sua carreira está perto do fim, logo serão as eleições e ela espera abandonar a política. É honesta e competente, mas sem grandes ambições. Porém, um convite para integrar um ministério pode mudar seus planos e sua visão de mundo. Coprotagonista, Reda Kateb faz Yazid Jabbi, seu chefe de gabinete que começa a bater de frente com ela.

Além da estreia de “Belas Promessas”, filme definido pelo crítico Gary M. Kramer, da revista Salon.com como “um retrato fascinante da ambição e lealdade”, o Petra Belas Artes celebrará o aniversário de Isabelle Huppert com a Mostra Isabelle Huppert – 70 Anos em 7 Filmes. Entre 9 e 15 de março e com ingressos a partir de R$ 10, a programação contemplará obras de diferentes fases de sua aclamada carreira, sendo três colaborações com o cineasta Claude Chabrol, “Um Assunto de Mulheres” (1988), “Madame Bovary” (1991) e “Mulheres Diabólicas” (1995), “Salve-se Quem Puder (a Vida)” (1980), de Jean-Luc Godard, “Amateur” (1994), de Hal Hartley, e “Fique Comigo” (2015), de Samuel Benchetrit.

A programação pode ser consultada em www.cinebelasartes.com.br.