Cinemateca Brasileira realiza a 2ª Oficina de projeção

Nos dias 7 e 8 de novembro, a Cinemateca Brasileira promove a 2ª Oficina de projeção de filmes em película e formatos digitais, ministrado pelo projecionista sênior da instituição, Alexandro Nascimento Genaro. Diferentemente da 1ª oficina, realizada em agosto, as aulas desta edição têm caráter introdutório e não exige conhecimentos prévios. As inscrições são gratuitas e feitas por meio de formulário online a partir das 9h do dia 29 de outubro.

O oferecimento da oficina integra o projeto “Modernização dos espaços de exibição”, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

A oficina é composta por duas aulas, divididas entre aspectos teóricos e práticos. Serão abordados o histórico da evolução dos projetores, as características de som e imagem, e a identificação de possíveis problemas com os equipamentos.

A primeira aula trará um enfoque maior nos formatos analógicos. Dentre os temas discutidos estão as velocidades da projeção (frame por segundo), as janelas de projeção, emendas na película, o carregamento dos projetores e consertos de emergência nos materiais fílmicos.

A segunda aula será dedicada aos formatos digitais e serão apresentados temas como o que são arquivos digitais, o que é DCP, codecs, janelas de projeção, equipamentos necessários e players.

A participação na oficina é gratuita e será emitido certificado para aqueles que participarem das duas aulas. Para participar, é preciso se inscrever por meio de formulário online.