Cine Esquema Novo abre convocatória para Mostra Competitiva Brasil

O Cine Esquema Novo – Arte Audiovisual Brasileira está com as inscrições abertas para a Mostra Competitiva Brasil. Os interessados devem acessar o formulário de inscrição e regulamento através deste link até 2 de dezembro. Serão aceitas obras finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2022, que não foram inscritas anteriormente no festival e não tenham estreado em circuito comercial de cinema, de trabalhos realizados no Brasil por brasileiros ou estrangeiros, ou no exterior por brasileiros. O evento é realizado com recursos da Lei Complementar 195/2022, Lei Paulo Gustavo, apresentado pelo Ministério da Cultura e financiado pelo Iecine, Pro-Cultura e Secretaria da Cultura do Estado do RS.

O Cine Esquema Novo chega a sua 15ª edição com programação gratuita, que ocorrerá de 14 a 23 de fevereiro de 2025, incluindo exibições de filmes em salas de cinema e espaços expositivos, debates, seminário e oficinas. A programação ocupará a Cinemateca Capitólio, Goethe-Institut Porto Alegre, Cinemateca Paulo Amorim, MAC RS- Museu de Arte Contemporânea do RS, Casa Baka, além de espaços da Casa de Cultura Mário Quintana. As inscrições selecionadas concorrem entre si, independente de duração e formato.

Ao longo de 14 edições realizadas, o festival atingiu mais de 83.500 pessoas (de forma presencial e online) e exibiu mais de 1.200 obras. Com uma programação democrática e plural, as mostras refletem e legitimam a diversidade da produção audiovisual brasileira, priorizando dar voz à cineastas e artistas visuais que usem o audiovisual como ferramenta de experimentação de linguagens, ao mesmo tempo em que trata de temáticas que refletem as principais pautas da sociedade contemporânea, abrindo novos caminhos para a circulação de suas obras e desenvolvimento de suas filmografias.

Após o sucesso do Caderno de Artista, lançado na edição de 2021, o evento dará continuidade ao formato. O Caderno de Artista é um ambiente online construído em parceria com cada um dos selecionados, que estará disponível no site do CEN, em uma página dedicada ao universo criativo dos artistas, para que possam compartilhar com o público materiais extras da obra selecionada, biografia, referências e entrevistas realizadas pela equipe do evento.

A Mostra Outros Esquemas, que integrou as edições de 2019 e 2021, segue na programação. Os filmes selecionados para a mostra serão convidados a participar.

O Júri Oficial terá a responsabilidade de escolher, dentre os trabalhos selecionados para a Mostra Competitiva, o Grande Prêmio 15º Cine Esquema Novo e 5 Prêmios Especiais do Júri (o Júri Oficial poderá outorgar até 5 prêmios, de forma livre, dentre todas as obras em competição).