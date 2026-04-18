“Papagaios” tem pré-estreia gratuita no Rio de Janeiro

No dia 22 de abril, a Estação NET Gávea, no Rio de Janeiro, recebe a pré-estreia nacional e gratuita do longa-metragem “Papagaios”. A sessão ocorre às 21h e contará com a presença do ator Gero Camilo e do diretor Douglas Soares. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início da exibição.

A produção do cineasta carioca rendeu o Kikito de melhor ator a Camilo, no 53º Festival de Cinema de Gramado, além de ter levado os prêmios de melhor longa-metragem pelo júri popular, melhor direção de arte (Elsa Romero) e melhor desenho de som (Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes).

No suspense, Gero Camilo interpreta Tunico, o mais famoso “papagaio de pirata” do Rio de Janeiro, um grande representante da classe e que sempre está perseguindo repórteres para aparecer na TV, seja em tragédias, velórios de famosos ou nos noticiários. Depois de uma matéria sobre um grave acidente em um parque de diversões na cidade, ele conhece Beto, vivido pelo ator Ruan Aguiar, um jovem misterioso que se torna seu aprendiz. Esse encontro revelará a face oculta da busca pela fama a qualquer custo, em um Brasil com mais de 70 milhões de televisores ligados todos os dias.

Além de Camilo e Aguiar, o elenco ainda reúne Leo Jaime, Claudete Troiano, Angela Paz, Ernesto Piccolo, Babi Xavier, Marcello Escorel, Roney Villela, Jorge Maya, Flávio Birman e Cristiano Lopes.

“Papagaios” chega aos cinemas no dia 23 de abril. O longa tem produção da Glaz Entretenimento e Meus Russos, conta com coprodução e distribuição em parceria com a RioFilme, e codistribuição da Olhar Filmes e Vitrine Filmes. O filme foi realizado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Além do 53º Festival de Cinema de Gramado, “Papagaios” marcou presença no Bravo Film Festival, em Los Angeles, levando o prêmio de melhor atuação para Gero Camilo, e no 24º Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe, com melhor ator (Gero Camilo), melhor roteiro (Douglas Soares), melhor montagem (Allan Ribeiro) e melhor fotografia (Guilherme Tostes), entre outros.