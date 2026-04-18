“A Memória do Cheiro das Coisas” estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe, no dia 23 de abril, às 22h, o longa inédito “A Memória do Cheiro das Coisas”, dirigido por António Ferreira. O filme acompanha a trajetória de Arménio, um ex-combatente octogenário que, ao ser internado em um lar de idosos, confronta memórias traumáticas e estabelece uma relação transformadora com uma cuidadora angolana. A produção é uma coprodução entre Brasil e Portugal, reconhecida em festivais internacionais.

No filme, Arménio carrega o peso de um passado marcado por silêncios, culpa e lembranças dolorosas. No ambiente do asilo, onde a fragilidade física e emocional se intensifica, ele se vê diante de recordações que insistem em emergir, revelando as cicatrizes deixadas por sua história como ex-combatente. A convivência com Hermínia, cuidadora negra angolana, provoca rupturas nesse isolamento ao trazer à tona discussões sobre racismo, colonialismo e humanidade.

A relação entre os dois personagens conduz a narrativa por um caminho íntimo e reflexivo, no qual afeto e confronto caminham lado a lado. Interpretados por José Martins, premiado como melhor ator no Shanghai International Film Festival (2025) e na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (2025), e Mina Andala, vencedora como melhor atriz no Prémio Cineuropa (2026), os protagonistas dão vida a uma história que conecta passado e presente. “A Memória do Cheiro das Coisas” também recebeu o prêmio de melhor direção no Cineuropa (2026) e uma menção honrosa de melhor argumento no Festival de Cinema de Tânger, no Marrocos (2025).