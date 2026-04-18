Warner Bros. Discovery anuncia os selecionados da 3ª edição de Narrativas Negras Não Contadas

A Warner Bros. Discovery anunciou os 10 participantes selecionados para a terceira edição do programa Narrativas Negras Não Contadas – Black Brazil Unspoken, iniciativa da WBD Access voltada ao desenvolvimento e aceleração de carreira de documentaristas da comunidade negra no Brasil. O programa reforça seu compromisso com a ampliação da diversidade de vozes no audiovisual brasileiro, impulsionando histórias ainda pouco exploradas e fomentando o desenvolvimento de novos talentos.

Ao todo, o programa recebeu 596 projetos inscritos de diferentes regiões do país. Após um processo criterioso de seleção, foram escolhidos os participantes que se destacaram pelo potencial criativo, relevância de suas narrativas e conexão com o público brasileiro. Entre os critérios considerados destacaram-se o foco em projetos documentais, o alinhamento com as plataformas e marcas da Warner Bros. Discovery e o perfil dos candidatos — profissionais com experiência prévia no audiovisual, mas que ainda não tenham assinado a direção de projetos de grande porte.

Os selecionados passam por uma jornada de desenvolvimento com duração de dois meses, que inclui mentorias, workshops e acompanhamento especializado com profissionais da indústria e executivos da Warner Bros. Discovery. Ao final do programa, os projetos são avaliados por uma banca de especialistas do setor audiovisual, e três deles são selecionados para produção e exibição na plataforma de streaming HBO Max e no canal HBO.

Confira abaixo os selecionados:

Dominic Tomi (Teixeira de Freitas, BA)

Artista plástico, cineasta, professor e produtor cultural do extremo sul da Bahia, Dominic Tomi constrói sua trajetória na intersecção entre audiovisual, artes visuais, memória e território. Pessoa transmasculina, de origem tupinambá e afrodescendente, desenvolve trabalhos voltados à afirmação de dissidências de gênero, raça e pertencimento. Formado em Artes pela UFSB, é idealizador do PotransBA, iniciativa dedicada à visibilidade de pessoas trans e não bináries na Bahia. Dirigiu obras como Eumã’txẽ (2019), Lugar Nenhum: O Manifesto do Transnascimento (2022) e Masculinidade Plástica (2023/24), além da série documental Conta um Itan. Sua atuação articula arte, educação e política cultural, com foco em memória e transformação social.

Emanuelle Lima (São Paulo, SP)

Manu Lima é roteirista e profissional de comunicação, formada em Cinema e Audiovisual pela ESPM. Atua em produção, escrita criativa e estratégia de conteúdo, desenvolvendo projetos que exploram temas como identidade, pertencimento e relações afetivas. Teve o curta O Ilu e Eu selecionado para o Festival de Cultura Inglesa (2025) e integrou a equipe de produção do documentário Vou Tirar Você Desse Lugar (2025). É cofundadora do Clube de Escrita da ESPM e tem Salvador como uma de suas principais referências criativas.

Gabriele Roza (Rio de Janeiro, RJ)

Comunicadora e mestranda em Cultura e Territorialidades pela UFF, Gabriele Roza pesquisa cultura visual e representações negras no projeto Arquivo da Alegria Negra. Codirigiu o curta-documentário Enraizadas (2019) e o podcast narrativo Filhos da Diáspora (2020–2023). Como jornalista, atuou em veículos como Agência Pública, data_labe e TV Globo, além de colaborações com UOL e Cultne TV. É cofundadora e conselheira do movimento Mulheres Negras Decidem.

Juliana Bispo (Salvador, BA)

Artista multidisciplinar, produtora cultural e audiovisual, Juliana Bispo é licenciada em Teatro pela UFBA e idealizadora da Dourada Produções. Atua como arte-educadora, fotógrafa e artesã, com foco em narrativas afro-brasileiras. Seu trabalho investiga temas como memória, ancestralidade, subjetividade e as experiências de mulheres negras.

Luana Avelar (Salvador, BA)

Realizadora audiovisual, roteirista e diretora, Luana Avelar é bacharelanda em Cinema e Audiovisual pela UFRB. Seu trabalho transita entre ficção e documentário, explorando relações entre corpo, memória e cotidiano a partir de uma abordagem autoral. Dirigiu e roteirizou os curtas 369 (2020) e Um Dia de Negão (2024), além de atuar em produções independentes. Integrou o SONatório e o GEPDOC, experiências que marcam sua formação no cinema.

Luccas Araujo (São Carlos, SP)

Ator, diretor e tradutor-intérprete de Libras, Luccas Araújo desenvolve pesquisas e criações a partir do corpo, da visualidade e da translinguagem. Atua com teatro e cinema, com foco em acessibilidade, protagonismo surdo e práticas anticapacitistas. Seu trabalho integra processos artísticos, pedagógicos e de produção cultural, articulando criação contemporânea e engajamento social.

Luiz Fellipe Paixão (Aracajú, SE)

Cineasta sergipano, natural do povoado Tabocas, Luiz Fellipe Paixão é formado em Cinema e Audiovisual pela UFS. Atua como diretor, roteirista e diretor de arte, com foco no cinema negro, periférico e de base comunitária. É integrante da APAN e membro fundador do coletivo Agora Seremos, onde desenvolve projetos voltados a território, memória e identidade. Codirigiu o curta Alive (2024), selecionado para a Mostra de Tiradentes e o Festival de Gramado. Em 2024, participou do Nordeste Lab, onde foi premiado com apoio do YouTube Brasil para a realização de Pretinha (2025).